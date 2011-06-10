-FİKRİ SAĞLAR İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında, bir dönem Susurluk'ta meydana gelen kazaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunun da üyesi olan eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın bilgisine başvuruldu. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına 1 saat 15 dakika süreyle ifade veren Sağlar, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Susurluk davası hükümlüsü, eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da şüphelisi olduğu soruşturmada ''tanık'' olarak ifade verdiğini belirten Sağlar, tanıklığının, Susurluk'ta meydana gelen kazaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunda Çarkın'ın verdiği ifadelerle ilgili olduğunu kaydetti. Bir soru üzerine, Çarkın'ın verdiği ifadeleri tam olarak bilmediğini söyleyen Sağlar, ancak Çarkın'ın, basına yansıyan ifadelerinin, Meclis Araştırma Komisyonuna verdiğinden çok farklı olduğunu belirtti. Eski ifadelerle ilgili konuyu açtığını bildiren Sağlar, Ömer Lütfi Topal cinayeti konusunda, İbrahim Şahin'in geçmişte verdiği ifadeleri anlattı. Şahin'in, ''cinayet işlendiği dönemde UZİ marka silahın yalnızca kendilerinde bulunduğu ve cinayet mahallinde UZİ marka silah şarjörü bırakılarak, bir mesaj verildiği'' yönünde beyanda bulunduğunu kaydeden Sağlar, Şahin'in, komisyonda, ''Bu mesajı kabul etmediklerini, olayın üzerlerine atıldığını'' ifade ettiğini dile getirdi. ''Ben de o sırada, avukat Yusuf Ekinci'nin de UZİ ile öldürüldüğünü sormuştum. Kendi ifadesiyle geldiği noktada çok şaşırmıştı'' diyen Sağlar, ifadesinde bu konunun altını çizdiğini kaydetti. Sağlar, bir soruyu yanıtlarken, Susurluk'la ilgili Meclis Araştırma Komisyonunun diğer üyelerinin ifadelerinin alınıp alınmayacağını bilmediğini, ifadesinde Mehmet Ağar'ın isminin geçmediğini bildirdi.