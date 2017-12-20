FİKRİ IŞIK'TAN KUDÜS VE TWEET AÇIKLAMASI

* Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,

\"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin ABD dışındaki 14 üyesi de ABD\'nin karşısında yer aldı, haklılığımız tescillendi. Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti haline getirme teşebbüsü, maziye de istikbal de ihanettir\"

* (BAE Dışişleri Bakanı tweeti) \"Türkler ve Araplar arasındaki kadim dostluğu zedelemeyi amaçlayan böyle bir tweeti Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Dışişleri Bakanı\'nın retweet etmesi tek kelime ile onlar adına utanç vericidir.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"100. Yılında Uluslararası Bağdat ve Kutü\'l Amare Sempozyumu\"na katıldı. Bağlarbaşı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Fikri Işık, \"ABD, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlali anlamına gelen ve kabul edilemez bir karar aldı. Biz bu kararı şiddetle reddettik ve yok saydık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin ABD dışındaki 14 üyesi de ABD\'nin karşısında yer aldı, haklılığımız tescillendi. Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti haline getirme teşebbüsü, maziye de istikbal de ihanettir. Kudüs bütün insanlığın şehridir, üç semavi dinin ortak kutsal mekanıdır. Ecdadımız Kudüs\'e asırlar boyu bu anlayışla hizmet etmiştir. Gayrimüslimlerin de şahitlik ettiği ve özlemle andığı bir barışı tesis etmiştir. Bu idare biçimi literatüre \'Osmanlı barışı\' diye geçmiştir. Kudüs\'ü tek tipleştirmek ve bu mukaddes beldedeki bir arada yaşama kültürünü yok etmeye çalışmak barışı boğmak demektir\" dedi.

\"KÖTÜ NİYET TAŞIYAN BİR PROVOKASYONDUR\"

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in, Twitter hesabından paylaştığı bir tweet ile ilgili açıklamada bulunan Fikri Işık, \"Biz Bağdat\'ı, Kudüs\'ü konuşurken kendini bilmezin biri çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızı da işin içine katarak Medine Müdafii Fahrettin Paşa\'ya dil uzatıyor. Fahrettin Paşa, Hz. Peygamber\'in kabrine düşman çizmesi değmesin diye kendini parçalamış ve mütareke imzalandıktan sonra dahi müdafaayı bırakmamış eşine az rastlanır bir kahramandır. Fahrettin Paşa\'ya dil uzatmak yalnızca tarih bilmemekle açıklanacak bir cehalet değil aynı zamanda kötü niyet taşıyan bir provokasyondur. Demek ki Lawrenceler hala iş başında. Ecdadımız kendini Kudüs\'ün ve Medine\'nin hakimi değil hadimi olarak bilecek bir rikkate sahiptir. Türkler ve Araplar arasındaki kadim dostluğu zedelemeyi amaçlayan böyle bir tweeti Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Dışişleri Bakanı\'nın retweet etmesi tek kelime ile onlar adına utanç vericidir. Daha geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri milli gününe katılmış bir hükümet üyesi olarak Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in bu yanlıştan bir an önce dönmesini ve böylesi propagandalara alet olmaması gerektiğini vurgulamak isterim\" ifadesini kullandı.

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