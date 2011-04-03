'Fikret Seçen, Disiplinli, makul ve ikna edici biri'

T24 - Ergenekon soruşturmasının 'yeni patronu' Fikret Seçen tanıyanlara göre, 'disiplinli, makul, iyi eğitimli ve ikna kabiliyeti yüksek biri.'

İstanbul Özel Yetkili Başsavcı vekilliğine atanan Fikret Seçen, Ergenekon soruşturmasını yürüten ilk savcılardan biriydi. Ergenekon operasyonlarının her safhasında görev aldı ancak Seçen’in ismi Ergenekon’un ilk ortaya çıkaran Zekeriya Öz adının hep gölgesinde kaldı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun kararı ile özel yetkili başsavcı vekili olan Fikret Seçen artık Ergenekon sürecinde en etkin ve yetkin isim olarak anılacak. Peki, Fikret Seçen kim?

Aslen Malatyalı

Seçen, Beşiktaş’taki özel yetkili adliyeye 2005’te atandı. Yürüttüğü önemli soruşturmalarla kısa sürede ismini duyuran Seçen, 1986’da girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990’da mezun oldu. Darbe girişimine karşı yürüttüğü soruşturmalarla adını duyuran Seçen, 1960 darbesinin 9. yıldönümü ‘27 Mayıs 1969’da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı bir ailenin çocuğu olan Seçen, ilköğretimini ve liseyi İstanbul Kocamustafapaşa’da tamamladı. Yakınları Seçen’i ‘makul, disiplinli, iyi eğitim almış biri’ olarak tarif ediyor. Yine, Seçen’in inandığı konularda çevresini ikna edebilme yeteneğinden söz ediliyor.

Savcı olduğunda ilk olarak Erzurum Şenkaya’da görev yaptı. Ardından Sakarya Gölpazarı’na atandı. Kaynarca ilçesinde de bir süre çalışan Seçen, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nde de tetkik hâkim olarak görev yaptı.

Savcı Seçen, daha sonra kariyerinin en önemli soruşturmalarının yürüteceği İstanbul Beşiktaş Adliyesi’ne özel yetkili savcı olarak atandı. 6 yıl birçok soruşturma yürüten Seçen, örgütlü suçlara ilişkin onlarca iddianameye imza attı.

Ergenekon iddianamelerinde de aynı odayı paylaştığı savcı Zekeriya Öz ile birlikte imzası bulunan Seçen, Öz gibi futbol tutkunu. Ancak savcı Öz’ün tuttuğu Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’yi tutuyor. Seçen de savcı Öz gibi yargı mensuplarıyla halı saha maçları yapıyor.

Kardeşi Erdoğan’ın avukatı

Fikret Seçen’in kardeşi Faruk Seçen ise, bir dönem Başbakan Tayyip Erdoğan’ın avukatlığını yaptı.

Seçen’in yürüttüğü önemli soruşturmalardan bazıları şöyleydi:

Hrant Dink suikastı: Dink suikastının soruşturmasını Fikret Seçen, savcı Selim Berna Altay ile yürüttü.

Askeri casusluk ve şantaj çetesi:

Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri sızdırmak suçlamasıyla yürütülen ’askeri casusluk ve şantaj’ soruşturmasını da savcı Seçen yürüttü.

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçirilen belgeler: Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler Balyoz Davası’nda 163 askerin ‘tutuklanmasına neden oldu.

Mehmet Haberal’ın raporu: Ergenekon soruşturması kapsamında 17 Nisan 2009’da tutuklanarak cezaevine konulan Prof. Haberal rahatsızlanmış, tedavisinin yapılabilmesi için İÜ Kardiyoloji Enstitüsü’ne sevk edilmişti. Burada cezaevine girmemek için sahte raporlarla kaldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Abdullah Baybaşin uyuşturucu kaçakçılığı:

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Seçen İstanbul polisi tarafından ‘Planlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan en yüksek miktar’ olarak açıkladığı 281 kilo 500 gram kokaine ilişkin Abdullah Baybaşin ve oğlu Çağdaş Baybaşin’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 16 kişi hakkında 20 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.



