Fikret Orman'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Listeye göre Serdar Adalı ikinci başkan olacak. Daha önce listeye girmesi gündeme gelip Serdal Adalı'ya yakınlığı ile bilinen Uğur Fora ve Doğan Küçükemre listedışında kaldı

Fikret Orman'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Serdal Adalı

Umut Güner

Ahmet Ürkmezgil

Deniz Atalay

Hüseyin Yücel

Ahmet Kavalcı

Metin Albayrak

Cihat Kumuşoğlu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Hüseyin Mican

Yedekler: