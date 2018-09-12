Fikret Orman'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Listeye göre Serdar Adalı ikinci başkan olacak. Daha önce listeye girmesi gündeme gelip Serdal Adalı'ya yakınlığı ile bilinen Uğur Fora ve Doğan Küçükemre listedışında kaldı
Fikret Orman'ın listesinde şu isimler yer alıyor:
- Serdal Adalı
- Umut Güner
- Ahmet Ürkmezgil
- Deniz Atalay
- Hüseyin Yücel
- Ahmet Kavalcı
- Metin Albayrak
- Cihat Kumuşoğlu
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu
- Hüseyin Mican
Yedekler:
- Hakan Özköse
- Erdal Karacan
- Gökçe Meriçten
- Candaş Tolga Işık
- Melih Aydoğdu