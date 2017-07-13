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Spor

Fikret Orman'dan UEFA'ya: Son 5 senedir ilişkilerimiz çok iyi; cezalandırmak kötüyü öne çıkartır

"Bütün gelen taraftarları Türkiye formasıbizim taraftarımız olarak kabul ediyorlar; biz de bunun çok saçma olduğunu söyledik"

13 Temmuz 2017 17:41

Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan maçta yaşanan tribün olayları ve saha içine binlerce taraftarın girmesiyle geç başlayan mücadelenin tahkim görüşmesi bugün yapıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, görüşme sonrası "5 senedir UEFA ile ilişkilerimiz hem Finansal Fair-Play ve hem de bütün kuralları açısından çok iyi giden kulübü cezalandırmanın iyiyi değil kötüyü öne çıkartacağını ifade ettik" dedi.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen sözlü duruşmaya giden başkan Fikret Orman, yaklaşık 3 saat süren mahkemenin ardından DHA'ya konuşarak şunları kaydetti:

"Yönetici arkadaşlarımızla geldik. Berk bey, Şafak bey, ben ve avukatımız Koray bey buradaydık, beraber toplantıya girdik. Burada kendi haklılığımızı anlattık. UEFA'nın kendi kararları içerisinde şu var; bütün gelen taraftarları Türkiye forması da giyse, Türk Bayrağı da alsa bizim taraftarımız olarak kabul ediyorlar. Biz de bunun çok saçma olduğunu söyledik. Lyon maçında 5 kişi 10 kişi 50 kişi değil; Türkler için 10 binin üzerinde bilet satıldığını hatırlattık ve bunun güvenliğinden de onların sorumlu olduğunu belirttik, bu kararı onların verdiğini ve o biletlerden gelen geliri de yine onların yani Lyon'un aldığını bütün bunlar için bizim bir kararımız olmadığını ifade ettik.

"Son 5 senedir UEFA ile ilişkilerimiz çok iyi"

Önümüzdeki süreçte de bu kadar Avrupa'da iyi yönetilen , Türkiye'nin en önemli kurumu olan ve özellikle son 5 senedir de UEFA ile ilişkilerimiz hem Finansal Fair Play ve hem de bütün kuralları açısından çok iyi giden kulübü cezalandırmanın iyiyi değil kötüyü öne çıkaracağını ifade ettik. İnşallah doğru bir karar veririler"

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