Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması!

Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim'in istifasıyla, yeni teknik adamın, Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş olacağı iddiaları gündeme düşmüştü. Ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu iddiaları resmi site üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı.

İşte Fikret Orman'ın açıklamasının tam metni:

"Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları taktir edilen, 2002'de Dünya 3'üncüsü yaptığı Milli Takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olduğumuz için mutluyuz..



Ancak iki yıldır üstüste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz.



Kamuoyunda Milli Takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum.



Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım.



Şenol Güneş, "Olmayacak duaya amin demektir."



Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir.



Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak, bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz."



Fikret Orman



Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı