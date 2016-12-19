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Spor

Fikret Orman'dan 'Ryan Babel' açıklaması

"Şenol Güneş iyi kalplidir, namuslu adamdır"

19 Aralık 2016 20:10

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hollandalı Ryan Babel'in transferi konusunda henüz bir imza atılmadığını söyledi.

Evrensel'de yer alan habere göre; yanında yönetim kurulu üyeleri de bulunan Başkan Fikret Orman, Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Seba Üniversitesi BJK Topluluğu ve 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenleyeceği, 'Kulüp Yönetiminde Ekonomi ve Beşiktaş' adlı konferansa katılmak için Isparta'ya gitti.

"Şenol Güneş iyi kalplidir, namuslu adamdır"

Trabzonspor'un yeni yapılan Akyazı Stadı'na Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in adının verilmesini değerlendiren Fikret Orman, bunun gurur verici bir tablo olduğunu belirtirken; "Şenol Güneş, Türk sporu için önemli bir şahsiyet. Bizler iyi şeyler yapan insanlarımızı öne çıkartmalıyız. Şenol hocamız Trabzon şehri için de Türk sporu için de Beşiktaş camiası için de önemli bir şahsiyettir. Trabzon'un tarihi başarılarında Şenol Güneş'in imzası vardır. Bizde geçen sene Şenol hocamızın yönettiği takımla şampiyon olduk. Ülkemiz açısından, Trabzon ve Beşiktaş camiası açısından gurur verici tablodur. İyi insandır. İyi kalplidir. Namuslu adamdır. İyi bir spor adamıdır. İyi bir aile babasıdır."  ifadelerini kullandı.

"Ryan Babel ile ilgili henüz imza yok"

 

İspanya'nın Deportivo takımında forma giyen Ryan Babel transferi konusuna da değinen Fikret Orman; "Henüz atılmış bir imza yok. Beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz bir oyuncu. Daha neticelenmiş bir şey yok. Daha evvel de açıklamıştık. 1-2 oyuncu alacağız. Bu süreçte 3'e de çıkabiliriz. Öncelikle devre arası bir gelsin. Ondan sonra karar vereceğiz. Tabi ki transfer çalışmaları 365 gün devam ediyor." dedi.

Ziyarette Fikret Orman, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a sırtında 'Yusuf' yazan 32 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. Başkan Günaydın da Isparta Davrazspor'un 32 numaralı forması ve atkısını verdi.

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