Fikret Orman'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp, kulübede oturtanların hali ortada!

Beşiktaş Kulübü olağan idari ve mali genel kurulu İstanbul'da bulunan Akatlar Arena'da yapıldı. Genel Kurul başkanlık divanına Şener Yurdakul seçildiği mali genel kurulu, dün vefat eden efsane Beşiktaş futbolcusu Baba Recep lakaplı Recep Adanır için saygı duruşu ile başladı. Yaklaşık 1234 üyenin katıldığı kongrede toplam borç 411 milyon 621 dolar yani yaklaşık 1 milyar 448 milyon 578 bin TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuşmasında Fenerbahçe’ye göndermede bulunarak, “Kim bize nasıl davranıyorsa biz de onlara öyle davranıyoruz. Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp yedek kulübesinde oturtanlara ne olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı. Beşiktaş’tan Fenerahçe’ye transfer olan İsmail Köybaşı ilk 11’de çok az maçta kendine yer bulabilmişti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olağan idari ve mali genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

- Stadımız Vodafone Arena'nın açılışı henüz 13 ay oldu inşallah Osmanlıspor maçında 2'inci şampiyonluğu nasip olacak. Yeni stadımız açıldığından beri artık maçlarımız kapanmıyor. Seyircimiz eskisi gibi ceza yemiyor. Bakıldığında Türkiye'de seyirci genel ortalaması 6309 iken Beşiktaş 31.722 seyirci ortalaması ile oynuyor.

- Kısa süre önce açılışını yaptığımız Beşiktaş müzesini ayda 4000 kişi geziyor. Şu an da 28.500 civarı kombine satışımız var. Bakıldığında rakiplerimiz statların da bulunan taraftar sayısından fazla kombine satışı yaptık. Ayrıca 2 rakibimizden de yüzde 20-30 daha fazla gelir elde eden bir kulüp haline geldik.

Türkiye'nin en değerli formasıyız



- Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları da çok başarılıyız. Geldiğimizden bu yana 250 milyon dolarlık anlaşmalar yaptık. Türkiye'nin en değerli formasıyız. Yaklaşık 16 milyon dolarlık forma gelirimiz var. Ama bu pazar payını büyütmeliyiz. Hedefimiz tüm dünyaya açılmak olmalı. Artık 100 bin kongre üyesine değil de 100 milyon taraftara oynamamız lazım.

- Tüm dünyaya açılmalıyız. Bu sene Avrupa'da oynadığımız maçlarda da Beşiktaş'ın gücünü gösterdik. Artık hiç kimse Beşiktaş'ı çantada keklik olarak görmeyecek bir kulüp olmuştur.

- Herkese layık olduğu gibi davranıyoruz. Kim bize nasıl davranıyorsa biz de onlara öyle davranıyoruz. Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp yedek kulübesinde oturtanlara ne olduğunu görüyoruz.

Bizi konuşuyorlar



- Eskiden Beşiktaş'ın hakları yeniliyor diye konuşulurken şimdi Beşiktaş kollanılıyor mu diye konuşuluyor. Bu sene şimdiye kadar 400 bin forma sattık. İnşallah şampiyon olursak ta 3 yıldızlı formalarımız ile bu rakamın 500-600 binlere ulaşacağını düşünüyorum. Bakıldığında şuan Türkiye'de en çok konuşulan takım Beşiktaş'tır.

- Eskiden Beşiktaş'ın hakları yeniliyor diye konuşulurken şimdi Beşiktaş kollanılıyor mu diye konuşuluyor . Az kaldı son 2 maçımız, Gaziantep'e beraber gidelim inşallah hep beraber. Orada da çok taraftarımız var zaten. Gaziantepspor'dan stadın büyük kısmını almak için talepte bulunduk.

Borçlar konusu...



- Borçları indirmek için 3 temel unsur vardır. Bir borçun aşağıya inebilmesi için kar etmemiz lazım. İkinci madde borcu ödemek için mal satmak lazım yada 3'üncü yöntem ise sermaye artışını gideceksiniz. Başka türlü borçlar kapanmaz. Bizim masraf durumumuz yok. Çok büyük yatırımlar yaptık ama oyuncu transferine bonservis bedeli harcamadan yapıyoruz.

- Bu borcun bu kadar yükselmesinin nedeni faizler. Bu borçları kapatmak için radikal kararlar almamız lazım. Bu hayatın gerçekleri bu, bu gerçekler ile yaşayacağız. Akatlar Salonunu yapma niyetimiz vardı ama sponsor bulursak yapacağız. Hem sponsoru bul, stat yap, parasını bul sonra bunlarla uğraş. Ben gerçekten bu konuda arkadaşlarımla beraber çok yorulduk artık. Borç konusu bizim yaşamak zorunda olduğumuz bir konu.

Yönetim ibra edildi



Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fikret Orman yönetiminin 2016 faaliyetleri, mali ve idari yönden ayrı ayrı ibra edildi.

Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştirilen kongrede, kulüp yönetim kurulunun 2016 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.

Üyeler, Orman yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.

Beşiktaş Kulübü, Kocaeli Birlikspor'un tamamını alacak



Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Kocaeli Birlikspor'un hisselerinin tamamının 10 milyon TL'ye alınması kararı çıktı.

Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile Kocaeli Birlikspor'un alınması kabul edildi.