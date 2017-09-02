Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklaması: Dışarıdan konuşmak çok kolay

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, başta Crystal Palace’a transferi son dakikada yatan Cenk Tosun olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Orman, Cenk'in bonservisi için 12.5 milyon Pound öneren transferinin gerçekleşmemesine gelen tepkilere, "Dışarıdan konuşmak çok kolay. Cenk gider gitmez en kısa sürede yerini doldurmak gerekecekti" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, golcü oyuncu Cenk Tosun’un 12.5 milyon Pound veren Crystal Palace’a neden gidemediğini açıkladı.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ’a konuşan Beşiktaş Başkanı Orman, “Transferin son günlerinde böyle bir teklifle gelen hangi takım olursa olsun, bu isteğinin bedelini ödemek zorunda. Elbette bonservis bedelinin hepsini en kısa zamanda tahsil etmek isterim. Çünkü Cenk Tosun gider gitmez en kısa zamanda yeni bir golcü almamız gerekecekti. Dışarıdan konuşmak çok kolay ama gelin bir de bana sorun yaşananları” diye konuştu.

Orman, Cenk için “Transferin son günlerinde böyle bir teklifle gelen hangi takım olursa olsun, bu isteğinin bedelini ödemek zorunda. Elbette bonservis bedelinin hepsini en kısa zamanda tahsil etmek isterim. Cenk Tosun gider gitmez en kısa zamanda yeni bir golcü almamız gerekecekti. Ve bu transfere de ciddi bir para harcamamız söz konusuydu. Dışarıdan konuşmak kolay ama gelin bir de bana sorun yaşananları. Bazı maddi dengeleri korumak zorundayız” ifadesini kullandı.

"Hiç kimse bunları sormuyor"

Başkan Orman, Beck transferiyle ilgili de konuştu. Stuttgart ile anlaşan Alman futbolcunun efendi bir şekilde gittiğini kaydeden Orman, “Beck benim çok sevdiğim bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta ayrılıklar böyle olur. Ona kapılarımız her zaman açık. Bu transfer sayesinde Medel'i Şampiyonlar Ligi listesine yazabildik. Onun sayesinde kasamıza 2.5 milyon Euro girdi. Kriterler gereği Medel'i bildiremeyebilirdik. Hiç kimse bunları sormuyor. “Başkan onu al bunu al” diyorlar ama bir de bu işin ekonomik ve UEFA kriterleri bölümü var” diye konuştu.

"Tosic'in iyi başlamasında Pepe'nin de payı var"

Pepe transferinin takıma çok önemli katkılar sağladığını dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı şöyle devam etti;

“Tosic sezona çok iyi başladı. Bunda muhakkak Pepe'nin de payı var. Savunmanın sol tarafında Tosic artık çok daha rahat ve kendine güveni çok daha fazla. Pepe gibi bir oyuncunun takımda olması büyük bir şans. Hem futbol zekasını hem de tecrübesini sahaya ve takıma yansıtıyor. Bizim tüm transferlerimiz uzun planlamalardan sonra yapılmış transferler. Hem gelirken bize katkı sağlayacaklar, hem de giderken maddi anlamda katkı verecekler.

"Forvette böyle bir riske giremezdik"

Beşiktaş'ın bu sezonki hedefinin de şampiyonluk olduğunu belirten Fikret Orman, “Daha sezon başlamadan takımda, yönetimde ve teknik heyette sorunlar varmış gibi haberler ve yorumlar çıktı. Taraftarımız şuna emin olsun biz bir aileyiz ve yine şampiyon olacağız. Kimse bizim birliğimizi bozamaz. Lige nasıl başladığımızdan çok ligi nasıl bitireceğimiz önemli. Transferde çok radikal hareketler olur mu bilemem. Şu an bir şey yok ama transfer dönemi devam ettikçe her kulüp yeni gelişmelere açıktır. Eğer transferin son günlerinde orta sahadaki oyuncularımızdan birine teklif gelseydi, o zaman birini verebilirdik. Fakat forvette böyle bir riske giremezdik. Herkes Sosa diyor ama zaten o bölgede yeteri kadar oyuncularımız var. Bizim için öncelik, kadrodaki futbolcularımızın oynayabilmesini sağlamak” diye konuştu.

"Beşiktaş'ın her oyuncusu kıymetli"

Başkan Orman, Cenk Tosun'un çok kaliteli bir oyuncu olduğunu, bundan sonra da ciddi transfer teklifleri alacağını söyledi, “Beşiktaş'ın her oyuncusu kıymetlidir. Ne Beşiktaş, ne de Cenk kaybetmiştir. Cenk göstereceği performansla hem daha iyi noktalara gelecektir, hem de kulübüne para kazandıracaktır. İkinci Fernandes eleştirilerine katılmıyorum. Çünkü Fernandes'in bizle sözleşmesi bitmişti. Cenk Tosun'da böyle bir durum yok” dedi.