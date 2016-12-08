Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert tepki

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aziz Yıldırım'ın "Federasyondaki Beşiktaşlılar gidecek" sözlerine yönelik olarak, "Futbolun çirkin yüzünü çevirmek isteyenlere cevap vermek istemiyorum." ifadelerini kulandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dinamo Kiev maçının hakemi Craig Thomson'u UEFA'ya şikayet edeceklerini açıkladı.

Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Daha önce de bu hakemin benzer vukatları var. Buradan bağırarak olmuyor. Bizi temsil eden birilerinin UEFA'da olması lazım. Bu maç Dinamo Kiev - Napoli maçı olsaydı, hakem böyle kararlar verebilir miydi, veremezdi. Bizi biçtiler. Dün dünde kaldı. Bizim de kendimize çeki düzen vermemiz lazım.



Ders çıkarmamız lazım. Çok bir şey kaybettiğimiz yok. Şampiyonlar Ligi'nden elendik ama UEFA'da devam edeceğiz. Beklentiler çok yükseldi tabii geçen seneki şampiyonluktan sonra. Geçen sene de UEFA'da gruptan çıkamamıştık. İnşallah bu sefer UEFA Kupası'nı kazanırız. Bundan sonra hedef o. Aboubakar disiplin talimatı neyse o cezayı alacak."

"Beşiktaş'ı kayıran namerttir"

Fikret Orman, Aziz Yıldırım'la ilgili sorulan soruya ise, "Böyle polemiklere girmek istemiyorum. Futbolun çirkin yüzünü çevirmek isteyenlere cevap vermek istemiyorum. Federasyondaki kişileri biz koymadık oraya. Bizim cevap verebileceğimiz bir şey yok. Beşiktaş'ı kayıran namerttir. Başkalarını kayıranları biz çok iyi biliyoruz." sözleriyle yanıt verdi.