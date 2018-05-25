Fikret Orman'dan Atiba ve bütçe açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni sezon öncesinde futbol takımında yüzde 30-35 dolayında bütçe daralmasına gideceklerini söyledi. Orman ayrıca, Atiba'nın Beşiktaş2ın sembol oyuncusu olduğunu söyleyerek, "Bir sene daha kalacak. Şartlarını yeniden düzenleyeceğiz" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, 'Burak Beşiktaşlı' Geçen sezon adı gündeme gelen ancak taraftar baskısıyla alınmadığı yönünde haberler çıkan Burak Yılmaz konusuna açıklık getiren Orman, "Burak Beşiktaşlı, babası da Beşiktaşlı ve gittiği kulüplerde bunu saklamayan bir futbolcu. Geçen yıl taraftar istemedi diye almamazlık yapmadık. Kendi irademize göre takımı yönetiyoruz. Şu anda da takımının sözleşmeli futbolcusu." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol takımında eksiklerinin bulunduğunu ve transfer yapacaklarını vurgulayan Orman; Pepe, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve diğer oyuncuların durumuyla ilgili şunları aktardı:



"Transfer olacak, tabii ki eksiklerimiz var. Pepe ve Quaresma için ortada bir teklif olmadığından konuşacak bir şey yok. Mitrovic'i satmak gibi bir düşüncemiz yok. Boyko ve Aras'ı inşallah başka kulübe veririz. Atiba sembol oyuncumuz, bir sene daha kalacak. Şartlarını yeniden düzenleyeceğiz."