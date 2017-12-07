Fikret Orman'dan 'Arda Turan' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Orman'ın konuyla ilgili açıklamaları:

''Arda Turan çok üst düzey bir oyuncu. Çok da sevdiğim bir çocuktur. Türk sporunun önemli bir markası. Ancak Beşiktaş'ın o mevkilerde çok oyuncusu var. Rotasyonda zorlanıyoruz diye siz de söylediniz. Arda gündemimizde yok.



Vida'nın transferi çok kolaymış gibi ortam yapıldı. Gelirse, bonservissiz gelecek, gelmesi de daha muamma. Dünyanın en önemli oyuncularından...



Eskiden Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri son maçta rotasyon yapardı. Şimdi biz yapıyoruz...''