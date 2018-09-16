Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda yapılan başkanlık seçiminde, tek aday Fikret Orman yeniden başkan seçildi.

Orman, bin 971 oyun bin 911'ini alarak Beşiktaş'a yeniden başkan oldu.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan kurulu başkanlığına üyelerin oylarıyla Şener Yurdakul seçildi.

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.