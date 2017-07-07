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"Fikret Orman ve Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı'na yalan söyledi"

"Ne Galatasaray, ne de Beşiktaş statlarından Arena kelimesini attılar"

07 Temmuz 2017 16:30

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, stat isminin değiştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "yalan söylediğini" ileri sürdü. 

Fatih Altaylı'nın "Suudi Kralı’nın Katar’a öfkesinin nedeni" başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Cumhurbaşkanı'na yalan söylediler 

Cumhurbaşkanı Erdoğan statlardan Arena adının atılmasını isteyince, kulüp başkanları, “Arena kelimesini ilk biz attık” demek için büyük bir yarışa girdiler ve yarışı burun farkıyla Galatasaray Başkanı Özbek kazandı, ikinciliği ise Fikret Orman aldı.

Daha doğrusu o günkü tepkilerinden biz öyle zannettik.

İşin aslı ise şu: Ne Galatasaray, ne de Beşiktaş statlarından Arena kelimesini attılar.

Her gün işe gelirken ve dönerken her iki stadın da önünden geçiyorum.

Beşiktaş’ın sahasında hâlâ kocaman harflerle “Vodafone Arena” yazıyor, Galatasaray’ın stadının üzerinde de hâlâ “Türk Telekom Arena”.

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Fikret OrmanDursun ÖzbekTayyip Erdoğan

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