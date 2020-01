Fikret Orman: Tipimize baksınlar, kim at hırsızı karar versinler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun transferi nedeniyle kendisini “at hırsızlığıyla” suçlayan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl’a “Benim de onun da Türk futbolunda durumumuz ortada. Buna kamuoyu karar versin. Kim at hırsızı, değil. Tipimize baksınlar, karar versinler” dedi.

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında başkanlık düzeyindeki polemik devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'ın Cenk Tosun transferi sonrası "At hırsızı" suçlaması karşısında sessizliğini bozdu.

Beyaz TV'ye konuşan Orman, "Gaziantep başkanı konuşmuş. Maddi kayıpları var. O yüzden konuşuyorlar. Hepsinden izin aldık. Çok da 'at hırsızı' ifadesini ve Kızıl'ı kaale alacak bir insan olarak görmüyorum. Benim de onun da Türk futbolunda durumumuz ortada. Buna kamuoyu karar versin. Kim at hırsızı, değil. Tipimize baksınlar, karar versinler. Avukatlarım tazminat davası açacak. Beşiktaş'ı yönetecek bizler, Beşiktaş duruşuyla övünürüz. Ona özgün davranmaya çalışıyoruz, devam edeceğiz. Biz bütün kanun ve kurallar uygun olarak Cenk Tosun transferini yaptık. Onların derdi para kazanmak. Her zaman her dakika para kazanılmaz. Son 8 senede Beşiktaş'tan Gaziantepspor Kulübü 40 trilyon kazanmış. Aldıklarına saysınlar" görüşünü dile getirdi.

Başkan Orman, Dany için "Negatifim" demesine de şu sözlerle açıklık getirdi:

"Taraftarın Ronaldinho gibi bir transfer kilitlenmesinden sonra bunu düşünerek Dany için negatifim dedim. Slaven Bilic ve Önder Özen çok ısrarcı oldular. Başka isim olmayınca bu kararı verdiler. Benim onayım olmadan da zaten transfer yapılmaz."