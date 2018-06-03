Fikret Orman: Taraftarlar oyuncuyu göklere çıkarıyor; oyuncunun bir anda bir yerleri kalkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın gidişinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncunun kendisinin gitmek istediğini vurgulayan Orman, şöyle konuştu:

"Bu kararı devre arasında vermişti. Maalesef bizde şöyle bir şey var. Türk taraftarlar bir oyuncuyu ya fazla göklere çıkarır ya da yerden yere vurur. Bunu gören oyuncu da havalara giriyor. Bir anda bir yerleri kalkıyor. Talisca, Beşiktaş'ın büyüklüğünü gidince anlayacak. 21 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro menajer geriye kalıyor 4. Ama bu kez 5 milyon Euro'nun içinde yöneticiler var diye dedikodular çıkacak. Allah onun yolunu açık etsin."