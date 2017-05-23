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Spor

Fikret Orman: Talisca'nın sözleşmesi uzatıldı

"Yorumculardan ricam, bırakın Beşiktaş mutluluğunu yaşasın"

23 Mayıs 2017 17:28

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın sözleşmesinin uzatıldığını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip eden Başkan Fikret Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ezeli rakiplerimizin 10 puan üzerinde farkla şampiyon olacağız. İki rakibimizin hoca sıkıntısı var. Bu değil, Beşiktaş şampiyonluğa giderken Şenol Güneş konuşuluyor. Gündem yapmak için ağzı olan konuşuyor. Şampiyonluk yaşanacak dönemde bu mevzu mu. Geçenlerde Ahmet abi 'Yüzde yüz anlaşacağız.' demiş. Bunu daha nasıl açıklayacağız. Hocanın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'tan ayrılması için ne sebep olabilir. Yorumculardan ricam, bırakın Beşiktaş mutluluğunu yaşasın." şeklinde konuştu. 

 

"Gaziantepspor'dan rica ettik"

 

Başkan Orman, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü Gaziantepspor ile yapacakları maçta, kırmızı-siyahlı kulübün tüm tribünleri Beşiktaş taraftarlarına açacağını belirtti. 

 

"Talisca'nın sözleşmesi uzatıldı"

 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın sözleşmesinin uzatıldığını söyledi.

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