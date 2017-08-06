Fikret Orman: Talisca'nın bonservisini sezon sonu almak istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu akşam Konyaspor ile oynayacakları Süper Kupa mücadelesi öncesinde siyah-beyazlılarda adeta bir 'kriz' haline dönen Anderson Talisca meselesini çözüme kavuşturdu. Talisca'nın haklarının kendilerinde olduğunu ve gerekirse UEFA'ya başvuracaklarını belirten Orman, sezon sonunda Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle almak istediklerini ifade etti.

Fikret Orman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rakibimiz Konyaspor ciddi bir ekip. Dostluk içinde bir karşılaşma olsun. Samsun’da taraftarlarımız bizi özlemiş. İyi bir gün olacak inşallah.

"Dünya kulübü olmak istiyoruz"

Çok başarılı bir ekibimiz var. Dünya kulübü olma gibi bir hedefimiz var. Her ülkede taraftar kitlesine sahip olmalıyız. Bu kapsamda Çin’e gittik. Diğer ülkeler için çalışmalarımız sürüyor.

"Lens bizi çok istedi, amacımız

kimseyi rahatsız etmek değil"

Biz Jeremain Lens ve Caner’i Fenerbahçe’den transfer etmedik. Gökhan Gönül’ün de Fenerbahçe ile sözleşmesi bitmişti. Polemik yaratacak şeyler söylemek istemem. Lens bizi çok istedi, biz de onu istedik, amacımız kimseyi rahatsız etmek değil.

"Talisca büyük bir çıkış yakaladı; inşallah sezon sonu bonservisi ile birlikte alacağız"

Benfica kulübünün evrakları bize vermesi gerekiyor. Hukuksuz bir şekilde evrakları göndermiyorlar. Sürecin uzaması halinde UEFA'ya gerekli başvuruları yapacağız.

Talisca büyük bir çıkış yakaladı. Talipleri vardır. İnşallah sezon sonu bonservisi ile birlikte alacağız.

‘Come to Beşiktaş’ bizden değil, taraftarımızdan çıktı. Onlarla gurur duyuyorum.