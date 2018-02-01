Fikret Orman: Süper Lig'i yurt dışına tanıtıp daha fazla izlenebilirliğini sağlamaya çalışacağız

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'in marka değerini yükseltme vizyonunda olacaklarını söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan olağanüstü toplantıda başkanlığa seçilen Orman, yardımcıları Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'le basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu görev için gerekli tecrübeye sahip olduklarını belirten Orman, şöyle konuştu:

"Ne yapacağımızı biliyoruz. Aramızda da bir toplantı yapmamız lazım. İyi şeyler yapma gayretindeyiz, yapacağız da. Süper Lig'in marka değerini yükseltme vizyonunda olacağız. Yapacağımıza da inanıyorum. Beşiktaş, bu ülkenin kulübü. Bu ülkeyi temsil ediyoruz. Süper Lig de bu ülkenin en önemli markalarında bir tanesi. Süper Lig'i yurt dışına tanıtıp daha fazla izlenebilirliğini sağlamaya çalışacağız."

Spor Toto Süper Lig'in yayın ihalesini Kulüpler Birliği Vakfının yapmasını doğru bulduğunu anlatan Orman, "Futbolun marka değerinin temsilinden kulüpler sorumlu. Burada Kulüpler Birliğinin daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum. İyi niyetli bir federasyon başkanımız var. Spor Bakanımız sporun içinden gelmiş birisi. Cumhurbaşkanımız zaten inanılmaz derecede spora destek olan birisi. İyi niyetle, iyi anlatırsak sonuç bulabiliriz. Kulüpler Birliğinin şirketleşmesi gerekir."

Vakfın başkan yardımcılarından Gevrek, Türk futbolunun marka değerini artırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Özellikle Anadolu takımları hakikaten ciddi sıkıntılar içerisinde. Bundan sonra Kulüpler Birliğinin çalışmalar yaparak hem Anadolu kulüplerini hem de Türk futbol markasını daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Fikret Başkanın bu görevi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Vakfın diğer başkan yardımcısı Erol Bedir ise, Türk futbolu için görev aldıklarını dile getirerek, "Kendi kulüplerimiz için harcadığımız mesai kadar Türk futbolu için de harcayacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

(beIN Sports)