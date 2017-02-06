Fikret Orman: Sonuçta ligde lideriz; bu süt kupası neticede

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1-0'lık Fenerbahçe maçı sonrasında ligde lider olduklarını belirterek kupanın çok da önemli olmadığını söyledi. "3. yıldızı takacağız. Futbol sahada oynanan bir oyun, gereksiz bir gerginlik oldu. Çok önemli değil, bu süt kupası neticede" diye konuştu.



Fikret Orman'ın maçta sonraki açıklamaları şu şöyle:

"Bu bizim için çok önemli bir maç değildi ama Fenerbahçe'yle oynanınca önemli oldu. Demeçler vesaire ortam çok gerildi. Her zaman söylüyorum futbol sahada oynananan bir oyun. Yöneticilerin ortamı germesi doğru bir durum değil. Ligde lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3. yıldızı takacağız. Futbol sahada oynanan bir oyun, gereksiz bir gerginlik oldu. Çok önemli değil, bu süt kupası neticede. Tosic'in yaptığı takımı 10 kişi bırakmaktı, yanlış yaptı. Hakemin performansı iyi değildi ama gergin bir maçtı. Hakemi konuşmayacağım. Herkes kazasız belasız evine gitsin, yeterli."

Çebi'den sert açıklamalar



Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, maç sonrasında sert açıklamalarda bulundu.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, "Türk futbolseverler bu akşam sahada bir futbol takımının futbol oynamadan entrikalarla nasıl maç kazandığını seyretti." dedi.



Vodafone Arena'da oynanan karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çebi, "Sahada top oynamayan bir futbol takımı vardı. Entrikalarla, dizayn edilmiş politikalarla, sahada top oynamayarak bir maçı nasıl kazanacaklarını Türk futbolseverlere seyretmiş oldular. Başka bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.