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Spor

Fikret Orman, sezon sonu sözleşmeleri biten Talisca ve Oğuzhan hakkında konuştu

"109 senede yapılandan daha fazla yatırım yaptık"

27 Mart 2018 17:27

Beşiktaş Başkanı Firket Orman, Vodafone Park'ta açıklamalar yaptı. Orman, şampiyonlukla ilgili konuşurken Başakşehir maçı için özeleştiri çağrısı yaptı. Orman, Talisca ve Oğuzhan Özyakup'un transferleriyle ilgili de konuştu

Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'ın bu kadrosunun şampiyon olması lazım, bundan sonra daha az puan kaybı yapacağız. Benden çıkmayan bazı ifadeler var, küçük takımlar ifadesini hiçbir rakibimiz için kullanmadım"

"Başakşehir maçında kaybetmemizden ziyade oynadığımız oyun, özeleştiri yapmamızı gerektirdi. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur, başarıların da dünü yoktur, başarısızlıkların da. Her zaman ileri bakmak lazım. 8 maç var, bu süreçte şampiyonluk, Beşiktaş'ın önüne gelecek. Bundan eminim. Ancak önümüze geldiğinde Beşiktaş ne yapacak? Önemli olan bu. Ümraniye'ye gitmem çok önemli bir şey değil, sonuçta teknik adam değilim. Orada Şenol Güneş var, arkadaşlar var... Üst üste 3. şampiyonluğu hedefliyoruz."

"109 senede yapılandan daha fazla yatırım yaptık"

"Şampiyon olmak istiyoruz. Daha çok puan toplamalıydık ama öyle oldu böyle oldu dememek lazım. İşimiz geçmişle değil, gelecekle alakalı. 5. senemizdeyiz. 109 senede yapılandan daha fazla yatırım yaptık. Tabii ki bu yatırımların şampiyonlukla taçlanması lazım, hedefimiz bu"

"Akaretler ve Fulya'daki çalışmalar, yatırım değildir, kat karşılığı yapılmışlardır. Biz her şeyi yatırım olarak yaptık."

Talisca ve transfer açıklaması

"Şu anda gündem olmadığı için transfere yöneliyorsunuz, Beşiktaş'ın gündeminde o, bu, şu, Talisca değil. Bunlar, Beşiktaş'ın iç problemleri ve kamuoyuyla paylaşmak istemediğimiz şeyler. Talisca da bir atağımız olabilir mi, olabilir. Zaten bunun sinyallerini verdik. Oğuzhan, önümüzdeki sezonun transferleri... Şu anda gündemimiz şampiyonluk ve lig. Taraftarımızı, takımımızın arkasında olmaya yönlendirelim."

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Beşiktaş BaşkanıFikret OrmanTaliscaOğuzhan109 seneözeleştiriBaşakşehir

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