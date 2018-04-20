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Spor

Fikret Orman: Şenol hoca futbolculuk zamanından da bir beyin sarsıntısı geçirdiği için korktuk

Olaylı derbi sonrası Fikret Orman açıklamalarda bulundu

20 Nisan 2018 02:29

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tatil edilen olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu. Orman, yaşananların çok üzücü olduğunu dile getirirken şu sözleri söyledi;

"Üzücü bir gün, istenmeyen şeyler yaşandı. Derbiler, özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş maçları biraz gergin geçiyor. Bunun benzeri bizim stadımızda da oldu ama hiç böyle olaylar olmadı. Bu bir güvenlik zaafiyeti. Fenerbahçe'nin iç işleriymiş falan bunlar bizi alakadar eden şeyler değil. Fenerbahçe'den kimse beni aramadı.

Türkiye'yi dünya 3.sü yapmış bir hocanın böyle bir durumda kalması üzücü. Oyuncular hakeme 'İçeri girebilir miyiz?' diyorlar, hakem de 'Girin' diyor. Soyunma odasına giderken personelimize özel güvenlik görevlileri saldırıyor. Üzülüyoruz.

Hocamızın durumu iyi. Daha evvel de beyin travması geçirdiği için korktuk. MR sonuçları iyi çıktı ama tabii ki hocanın morali bozuk.

Şenol hoca futbolculuk zamanından da bir beyin sarsıntısı geçirdiği için korktuk. Hocanın da morali çok bozuk. Biz oraya spor müsabakası için geliyoruz, çok üzüntülüyüz."

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