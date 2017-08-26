Fikret Orman: Şampiyonlar Ligi deplasmanına taraftar götürmeyeceğiz

Beşiktaş'ın 2017 yılı 3.olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerinin büyük çoğunluğunun katıldığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantıda konuşan Orman, geçen sezon takımının Lyon ile UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldığı cezadan dolayı deplasman maçlarına taraftar götürmeyeceklerini söyledi.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasında dernek tüzüğünün yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Divan başkanı, 3 kez toplantılara katılmadıkları için üyelikten çıkarılan kişiler için hukuk departmanı ile birlikte çalışarak çözüm yolu bulduklarını ve bu kişileri yeniden toplantılara davet ettiklerini belirtti. Yamantürk ayrıca sportif açıdan başarılı bir dönem geçiren yönetim kurulu ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarının altını çizdi.

Toplam borç 1 milyar 766 milyon 209 bin lira

Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu başkanı Feyyaz Tuncel Siyah Beyazlıların borç tablosunu ortaya koydu. Tuncel Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın toplam borcunu 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olarak açıkladı.

Divan kurulu toplantısı başkan Fikret Orman'ın yapacağı konuşma ile devam ediyor.

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında konuşan Orman'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

-Avrupa'da deplasmana taraftar götürmeyeceğiz.

-Yurtdışındaki vatandaşlarımız Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağımız maçlara gelmek istiyor. Maçlara gelmeyin. Beşiktaş'a zarar verecek bir durum oluşmasın.

-Transfer çılgınlığı içinde değiliz. Nokta atışlar yaptık.

-Globalleşmemiz lazım. Dünya kulübü olmamız lazım. Türkiye'nin şartları buna yetmiyor. Dünyaya açılmamız lazım.

-Milli maç arasında Azerbaycan'da maç yapacağız. Daha sonra İran'a da gideceğiz. Devamlı seyahat etmek zorundayız. Dünyanın her yerinde taraftarı olan bir kulüp olmak için, 100 milyon taraftarı olan bir kulüp olmak için bunu yapacağız.