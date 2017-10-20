Fikret Orman: Oyuncular maç seçiyor; konuşup uyaracağım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ve Monaco'yu deplasmanda mağlup etmesinin ardından oyuncuların maç seçtiğini söyledi.

Bu durumu oyuncularla konuşarak çözmeye çalışacağını aktaran Orman, Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da zirveyi göğüslemesi gerektiğini vurguladı.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş’ın patronu, “Cenk maşallah çok iyi gidiyor. Şu durumda onu satmak mantıksız. Çünkü hedeflerimiz var. Avrupa’da ve ligde ikinci yarı daha zorlu geçecek. Devre arasında onu satmam. Şampiyonlar Ligi’nde her galibiyete önemli primler veriliyor (1.5 milyon Euro). Cenk de bize maç kazandırıyor. Sezon sonunda daha fazla paraya satabiliriz. Zaten ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde Cenk’i satarız” dedi.

3 İngiliz peşinde

Tottenham, Crystal Palace ve Newcastle United’ın ciddi şekilde gündeminde olan Cenk Tosun için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın 25 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif beklediği kulislerde konuşuluyor. 26 yaşındaki gurbetçi yıldız, A Milli Takım’da düzenli oynadığı için Premier Lig’de forma giyebilme kriterlerini karşılıyor. Cenk’in Beşiktaş’la sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda yani 2019’ın Mayıs ayında bitiyor.

"Takım maç seçiyor, uyaracağım"

Şampiyonlar Ligi’nde dolu dizgin yoluna devam eden Kartal, Süper Lig’de ise son 3 maçından sadece 1 puan çıkarttı. Lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılar’ın bu durumu Başkan Fikret Orman’ı da mutsuz ederken, Orman duruma bizzat el koymaya kararlı.

Başkan, yaptığı değerlendirmede, “Takım Avrupa’da farklı, Süper Lig’de farklı oynuyor. Sanırım maç seçiyorlar. Buna engel olacağım, futbolcularla konuşup uyaracağım. Şampiyonlar Ligi elbette önemli ancak ligde de bizim zirvede yer almamız gerekiyor” diye konuştu.