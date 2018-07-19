Fikret Orman: Mertcan Çam'ın sözleşmesini feshettik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Beşiktaş'ın Avusturya kampına katıldı. Yöneticiler Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte sabah saatlerinde İstanbul'dan Avusturya'nın Graz Kenti'ne giden Orman, takımın öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanı izledi.

Fanatik'in haberine göre; idman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan, kulüple ilgili olarak birçok önemli konuda suskunluğunu bozdu.

"2019'da tekrar adayım"

Orman ilk olarak başkanlık konusuyla ilgili olarak, "Herkes işini yapsın. Başkan başkanlığını, taraftar taraftarlığını, hoca hocalığını, futbolcu futbolculuğunu ve medyada da kendi işini... 2019'da tekrardan aday olmayı düşünüyorum. Kongre yeniden görev verirvermez bilemem. Tüzük gereği bir dönem daha yapabilirim sonra da bırakacağım" yorumunda bulundu.

"İsterse kalır, isterse gider"

Brezilya ekibi Flamengo'ya transferi konuşulan takımın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in son durumuyla ilgili olarak da konuşan Başkan, "Bizim açımızdan sorun olmadı. Babel de biliyor. Kalmak isterse şartlar oluştuğunda kalır. İstemezse gider. Ya da sezon sonu serbest kalıyor, ayrılır" ifadelerini kullandı.

"Fabri'ye teklif var"

Premier Lig temsilcisi Fulham'ın radarında bulunan Fabri için de her türü seçeneğin masada olduğunu belirten 50 yaşındaki başkan, "Teklifler var. Şimdi burada idmanda. Sonra nerelere gider bilemiyorum" dedi. Genel olarak transfer konusunu değerlendiren Orman, "Takımdan daha çok giden olabilir, gelen de olacaktır. Daha vaktimiz var. Aceleci değiliz" diye konuştu.

"Guti yararlı olacak"

Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti Hernandez'i de öven Başkan Orman, "Guti'nin kariyeri ortada. Eski oyuncumuz olmakla beraber futbol dünyası için oldukça önemli bir isim. Takımımıza büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Özellikle genç ve yabancı futbolcular için çok yararlı olmasını bekliyoruz" dedi.

"Mertcan'ın sözleşmesini feshettik"

Trabzonspor'dan transferi büyük tartışma yaratan Mertcan Çam'la ilgili olarak da şok bir gelişmeden bahseden Fikret Orman, "Mertcan ile yaptığımız anlaşmayı fesh ettik. Anlaşma şartlarına uymadığı için böyle bir karar aldık" sözlerini sarf etti.

"Negredo için temaslar sürüyor"

Şenol hocanın kadrosunda yer vermeyi planlamadığı Alvaro Negredo'yla da yol ayrımında bulunduklarını kaydeden Başkan, "Negredo için temaslar var. İmzalar atılmadan şuraya ya da buraya gidecek gibi bir kulüp ismi veremem" açıklamasını yaptı.

Hedefleri açıkladı

Yeni sezon öncesinde büyük hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Fikret Orman, "Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu istediğimiz yerde tamamlayamadık. Ama yeni dönem öncesinde oldukça umutluyuz. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Ligde şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde de final hedefimiz var" sözlerini sarf etti.