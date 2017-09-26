Fikret Orman, Leipzig maçı öncesi konuştu: Genç oyunculara daha fazla yönelebiliriz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i konuk edeceği karşılaşma öncesinde, "Genç oyunculara daha fazla yönelebiliriz" diye konuştu.

Bu sezonki transferlerinin yaş ortalaması 29,16 olan Beşiktaş'ın başkanı, genç oyuncuların satış rakamlarından daha büyük pay elde edildiğini vurguladı.

Beşiktaş'ın maçı kazanacak güçte olduğunun altını çizen Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

“Beşiktaş’ın yarın çok önemli bir maçı var. Evimizdeki maçı kazanırsak avantaj sağlarız. Bu maç ülke puanı için önemli. Türkiye açısından çok önemli bir maç. Geçen maçla ilgili yorum yaparsam yarınki maçın önüne geçecek. Leipzig maçı daha önemli. O yüzden konuşmama kararı aldım. Maçtan sonra açıklama yapmayı daha doğru buluyorum. Yarınki maça konsantre olmalıyız. Türk futbolu herkese lazım. Biz paydaşız. Marka değerini yükseltmek herkesin görevi. Benim tek görevim Beşiktaş’ı temsil etmek değil. Kanaat önderi olarak Türk futboluna hizmet etmek durumundayım. Diğer takımlara da bu görev düşüyor. Bizler futbol ailesini temsil ediyoruz. Futbolun içinde olan herkesin görevi var. Futbolda herkesin kendi alanı var. Başkanların futbolcuyu motive etmesi olayına inanmıyorum. Teknik konulara ben girmem. Nezaket içinde gerekli konuşmaları yaparım. Oyuncularımız dünya çapında ve görevlerinin bilincinde. Leipzig ile zor bir maç oynayacağız. Gruptaki en kötü kuramız Leipzig. Dördüncü torbanın en zor takımını çektik. Grupta her takım lider olabilir. Beşiktaş, Avrupa’da çok tecrübeli. Güzel bir maç olacak. Yarın maça kazanmak için çıkacağız. Taraftar desteği çok önemli. UEFA tarafından izleniyoruz. Herhangi bir olay olmaması lazım. Taraftarlarımız kulübüne sahip çıkmalı. İkide iki yaparsak büyük bir avantaj elde ederiz. Porto maçında oyuncularımdan galibiyet bekliyordum. Yarınki maçı kazanacak güçteyiz.

"Bizi kibirli göstermeye çalışıyorlar"

Bizi kibirli göstermeye çalışıyorlar. Biz Beşiktaş’ı gayet mütevazi şekilde yönetiyoruz. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Biz yolumuzda gideceğiz. Kimsenin ne dediği önemli değil. Beşiktaş’ın globalleşme projesi var. Bu yolda yürümek için Avrupa maçları çok önemli. İki sene boyunca Türkiye için epey puan topladık. Diğer kulüplerin de ülke puanını katkı yapması lazım. Fenerbahçe ile yıllardır maç yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ama Leipzig ile bir daha ne zaman maç yapacağız bilmiyorum. Fenerbahçe maçı ve hakemle ilgili Çarşamba günü konuşacağım.

"Transfer ettiğimiz oyuncular

Beşiktaş'a gelmeyi çok istediler"

Beşiktaş bir vitrin kulübü. Bizim oyuncularımızı tüm dünya takip ediyor. Futbolcular, Beşiktaş’a gelirken buradan İspanya, İngiltere ya da İtalya’ya gitmeyi hayal ediyor. Beşiktaş’a emekli olmak için gelmiyorlar. Vitrin kulübü olunca futbolcu alış satışında da avantaj sahibi oluyorsunuz. Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncular da Beşiktaş’a gelmeyi çok istediler. Daha fazla genç oyunculara yönelebiliriz. Genç oyuncular vitrine çıkınca daha yüksek ücretlere transfer yapabiliyorlar.



Cenk ile Negredo iyi bir rekabet içindeler. Negredo hakkında olumsuz yorum yapanların sezon sonunda mahçup olacaklarına inanıyorum. Cenk bizim evladımız. Önemli vasıfları var.

"Futbolcu yetiştirmeye yönelmeliyiz"

İki sene önce yabancı kuralı farklıyken Türkiye çok iyi durumdaydı da şimdi mi kötü durumda? Sayılar üzerinden Türk futbolunun sorunlarını çözemeyiz. Niye oyuncu yetiştiremiyoruz ya da oyuncu yetiştirecek teknik adamları yetiştiremiyoruz? İyi bir çalıştay yaparak Türk futbolunu masaya yatırmalıyız. Futbolcu nasıl yetiştirilir buna yoğunlaşmalıyız.



Biz taraftarın stada gelmesi ve zevk alması için emek veriyoruz. Sponsorlarımızı mutlu etmek için çok çalışıyoruz. Rakipler sponsor bulamıyor. Biz geldiğimizde Beşiktaş dokuz bin kişiye oynuyordu, şimdi otuz dokuz bin kişiye oynuyor. Kirli demeçlerden insanlar kaçıyor. Bu sorunları çözebilecek kapasite var. Güzel statlar yapıldı. Devlet her yere stat yaptı. Biz kendi stadımızı yaptık. Avrupa’nın en büyük altıncı ekonomisiyiz ama seyirci yok. Bizler niye Süper Kupa maçlarını müslüman ülkelerde oynamıyoruz? Türk futbolu daha izlenebilir olsun. Türkiye ligi diğer ülke insanları tarafından izlenmek istenmeli. Seviyeyi yükseltmemiz lazım. Ortak zihniyet yok. Bizim amacımız dünya kulübü olmak. Bizim bunun için stratejilerimiz ve çalışmalarımız var. Çin’e, Malezya’ya Endonezya’ya gideceğiz. Başkalarının amacı ise bizi yenmek. Ligimizi güzelleştirmek işimizin bir parçası. Türk futbolunu bir ürün olarak görüyorum. Bu ürünü güzelleştirmek için çalışmalıyız. Tarih doğru işler yapanları yazacaktır. Bizler bu göreve kurumlarımıza ve ülkemize hizmet etmek için geliyoruz. Çok mesafe almamız lazım. Video hakeme acil olarak geçilmesi lazım. Federasyonun bir an evvel bu kararı alması lazım. Video hakem olsa derbinin sonucu farklı olurdu. Golümüz verilirdi. Bir maçın sonucu belli ise onu kimse izlemek istemez.

"Şampiyon sahada belirlenir"

Vodafone Park’ta Süper Kupa finali oynanacak. Bizim stadımız çok amaçlı hizmet veriyor. UEFA yetkilileri bizim stadımızı çok beğendi. Biz Süper Kupa finali oynanması için müracat ettik. Ülkem açısından Türk sporu için çok önemli bir olay. Türkiye hakkındaki olumsuz önyargıları, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak engelleyecek. Barcelona şehrini Barcelona futbol takımı yarattı. Beşiktaş’ın futbol aklının merkezinde yönetim kurulu var. Şampiyon sahada belirlenir. Zevkli bir Türkiye ligi yaratmalıyız. Bizim seyretmediğimiz ligi dünyada kimse izlemez. Futbola güzel tarafından bakmalıyız. Basketbola bu sene daha çok yatırım yapacağız. Basketbola daha fazla kaynak bulmalıyız.”