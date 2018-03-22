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Spor

Fikret Orman: Katar Savunma Bakanı'nı da Beşiktaşlı yaptık

Beşiktaş Başkanı, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

22 Mart 2018 17:23

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Katar Savunma Bakanı Halid bin Mohammed el Atiyye ile görüştü. Görüşmede Katar'ın Beşiktaş ile olası iş birliklerinin konuşulduğu öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tanıtım ve iş birlikleri sağlamak üzere Katar’a gitti. Orman ilk olarak Katar Savunma Bakanı Halid bin Mohammed el Atiyye'yi makamında ziyaret etti. 1 saat süren ziyarette siyah-beyazlıların ‘Come to Besiktaş’ kampanyası ve olası iş birlikleri üzerine görüşüldüğü öğrenildi.

"Beşiktaşlı yaptık"

Fikret Orman, ziyaretin sonunda Halid bin Mohammed el Atiyye'ye imzalı Beşiktaş forması hediye etti. Beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Fikret Orman, ”Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile Beşiktaş’ımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık” ifadelerini kullandı.

Katar’daki temaslarına öğleden sonra da devam edecek olan Fikret Orman, Set kulübünü de ziyaret edecek. Orman’ın Katar’daki son görüşmesi ise bu akşam gerçekleşecek. Fikret Orman, Katar’ın en büyük Devlet Bankası olan Qatar Central Bank (QCB) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek ve iş birliği görüşmelerinde bulunacak.

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