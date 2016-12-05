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Spor

Fikret Orman: İyi ki derbiye gitmemişim; ayıptır, günahtır!

Aziz Yıldırım'ın Beşiktaşlı yöneticilere yönelik sözleri tartışma yaratmıştı

05 Aralık 2016 18:07

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde protokol tribününde yaşananlara ilişkin olarak, "İyi ki de gitmemişim. İsim vermek istemiyorum ama protokolde hiç de hoş olmayan şeyler söylenmiş. Ayıptır, günahtır" dedi.

Derbide hakem yönetimine sert tepki gösteren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir üzerinden siyah-beyazlı yönetime yönelik ağır ifadeler kullanmıştı.

Skorer'e konuşan Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Allah biliyor ya son anda maça gitmekten vazgeçtim. Maçı tesislerde seyrederek takımı dönüşte burada karşılamak istedim. İyi ki de gitmemişim. İsim vermek istemiyorum ama protokolde hiç de hoş olmayan şeyler söylenmiş. Ayıptır, günahtır. Ben, yönetim kurulum, takımım ve camiam efendiliğimizi bozmayacağız. Çünkü biz Efendi Beşiktaşız.

 

"İyi ki orada yokmuşum"

 

Benim U21 takımındaki hocam Yasin Sülün, Fenerbahçe 10 kişi kaldığı için kendi oyuncusunu kenara çekerek aynı gün müthiş bir centilmenlik gösteriyor. Ben yine derbiden önce Fenerium mağazasının önünden geçmek yerine içeriye girip 'Merhaba, hayırlı işler. Allah bol kazanç versin' diyorum. Ama bize protokolde ağıza alınmayacak laflar söyleniyor. Bu dille futbolu bir yerlere getiremeyiz. Bu dil değişmeli artık. Kadıköy'e giden arkadaşlarımdan duydum söylenenleri. İyi ki yokmuşum orada.

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