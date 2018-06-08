"Fikret Orman, istediği rakamı bulduğu ismi, hocanın taleplerine bakmadan satacak"

Fanatik gazetesi Beşiktaş muhabiri Orhan Yıldırım, siyah beyazlı camiada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Şenol Güneş'in sağ bek ve forvet bölgelerine transfer istediğini yazan Yıldırım, Beşiktaş'ta belirsizliğin hakim olduğunu ifade etti. Yıldırım, geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Mitroviç'in ise takımda kalması yönünde rapor sunduğunu söyledi.

İşte Orhan Yıldırım'ın Fanatik gazetesinde yer alan yazısı:



"Olmazsa, olmazları



Güneş; Pepe, Babel, Adriano, Gökhan Gönül ve Medel’in mutlaka kadroda tutulmasını istiyor. Hocanın bu taleplerine karşılık yönetim gelen bütün tekliflere açık. Geçen yıl 93 milyon Euro olan futbol takımı maliyetinin 55-60 milyon Eurolar’a çekilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda değerini bulan oyuncuların satılıp, düşük maliyetli ancak kaliteli olanlara yönelme olacak.



Başkan acımasız çünkü



Ara transfer döneminde Talisca için Çin’den, 40 milyon Euro’luk teklif vardı. Başkan anlaşma gereği Benfica kulübüne 21 milyonu 6 eşit taksitte verip opsiyonu kullanmak istedi. Ancak teknik ekip şampiyonluk sürecinde buna karşı çıkınca plan uygulamaya geçemedi. Kayıp 19 milyon Euro oldu. İşte benzer durum yaşamak istemeyen Başkan, istediği rakamı bulduğu ismi, hocanın taleplerine bakmadan satacak!



Liste kabarık



Kulübün 2 milyar lirayı aşan borcuna, bir de kur farkından eklenen ağır mali yük var. Sadece yıllık faiz ödemesi 116 milyon lira. Gelirlerin dört katı gider var. Buna rağmen Beşiktaş’a birçok oyuncu teklifi yapılıyor. Yönetim acele etmeden Rusya 2018’i bekliyor. Öncelikli olarak satış düşünüyor. Bu gerçekleşmezse 3-4 isim ile transfer kapanır. Aksi olursa 1-2 isim daha eklenebilir. Kartal’ın transfer politikası özeti: Önce sat, sonra al."