Fikret Orman, İngiltere'den eli boş dönmek istemiyor

Dün Cenk Tosun’lu Everton’ın, Tottenham maçını teknik direktör Şenol Güneş ve futbol direktörü Ali Naibi ile izleyen Başkan Fikret Orman, sonrasında Arsenalli Welbeck ve Leicester’lı Slimani için harekete geçti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer döneminde 22 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a gönderdikleri Cenk Tosun’un Mavi formayla oynadığı ilk maçını izledi. Tottenham’la Wembley’de oynanan karşılaşmayı Teknik Direktör Şenol Güneş ve Futbol Direktörü Ali Naibi’yle birlikte takip eden Orman, sonrasında transferdeki hedefleri üzerine çalışmalarına devam etti. Domagoj Vida’nın ardından Cyle Larin transferini de bitirmelerinin ardından takıma yıldız bir golcü kazandırmak için girişimlerini kaldığı yerden sürdüren Orman, ilk olarak İngiliz forvet Danny Welbeck için Londra’da 27 yaşındaki futbolcunun menaceriyle görüştü.

Welbeck'ten olumlu dönüş var

Danny Welbeck’in menacerinden oyuncunun maaş beklentilerini ve hedeflerini dinleyen Başkan, kulübünde fazla forma şansı bulamaması sebebiyle mutsuz olan tecrübeli futbolcunun cephesinden olumlu geri dönüş aldı. İlk olarak kariyerine İngiltere’de devam etmeyi planlayan deneyimli ismin, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Kara Kartal’a pozitif yanıt verdiği belirtildi. Orman’ın, Welbeck’in menaceriyle yaptığı temasın ardından bugün Arsenal Kulübü yetkilileriyle temas kurması bekleniyor. Başkan’ın, Kırmızı-Beyazlılar’a bu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunacağı konuşuluyor.

Sıradaki hedef Islam Slimani

Başkan Fikret Orman’ın Arsenal’li Danny Welbeck’in ardından sıradaki durağı, Leicester City’nin yıldızı Islam Slimani olacak. Takımındaki forma yarışında Jamie Vardy ve Shinji Okazaki’nin gerisinde bulunan Cezayirli futbolcunun, kulübünden ayrılmak istediği biliniyor. Leicester City’nin Fransız menacer Claude Puel, hafta içinde yaptığı açıklamada Kelechi Iheanacho’nun takımda kalacağını açıklamış ancak Slimani’nin geleceğiyle ilgili bir yorumda bulunmamıştı. İngiliz medyası, Puel’in bu hareketini Slimani’nin takımdan ayrılabileceği şeklinde yorumlamıştı. (Fanatik)