Fikret Orman: Hedef üst üste 4 şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu elde ederken üçüncü yıldızı da göğsüne takmaya hak kazanan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, 4 şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Ege'deki Beşiktaş derneklerinin İzmir Bayraklı'daki La vie Nouvelle'de düzenlediği iftara katılan Orman, taraftarlarla bir araya geldi. Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Eski Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ın da katıldığı iftarda siyah-beyazlılar Orman'a yoğun ilgi gösterdi. Kongre üyeleri ve taraftarların ilgisine sıcak bir şekilde karşılık veren Başkan Orman, tek tek bütün masaları dolaşarak fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı.

İzmir ve Ege'deki Beşiktaşlılara yaptığı konuşmada gülen yüzler gördüğü için çok mutlu olduğunu vurgulayan Fikret Orman, "Zor günlerden geldik, zor zamanlardan geldik ama hep beraber Beşiktaş'a, Beşiktaşlılara inandık. Zor süreci hep beraber geçtik. İlk geldiğimizde ilk konuşmamızda da söylemiştik. Zor olacak demiştik. Yağmurlu günlerden, karlı günlerden geliyoruz ama güneşli günler gelecek dedik. Hamdolsun güneşli günlerde güzel günler yaşıyoruz. İzmir bizim için her sene gelmeye çalıştığımız önemli bir şehir. Buradan Süper Lig'e çıkan Göztepe'yi de kutluyorum. Bizim için İzmir'e gelmek için vesile oldu. Takımımız İzmir'e gelecek, taraftarımızla buluşacak" dedi.

Sadece Beşiktaş aşkıyla, Beşiktaşlılara hizmet için göreve geldiklerini söyleyen Orman, "Bir tek hesabımız var, görev süremiz bittikten sonra yine burada sizlerin arasına geldiğimde aynı itibarla karşılanmak, aynı itibarı görmek. Onun için de Allah yolumuzu açık ediyor. Allah bu mutlulukların tekrarını yaşatmak nasip etsin. İki yaptık, inşallah 4 de yaparız diye ümit ediyorum. Bugünlere gelene kadar hiç hak yemedik, hiç Beşiktaşlının hakkını yedirmedik. Herkese saygılı olduk ve tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin en büyük camiasının Beşiktaş olduğunu hamdolsun gösterdik" ifadelerini kullandı. (DHA/Engin Karataş)