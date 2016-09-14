Fikret Orman: Gol atacağımız içime doğdu

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca'nın 90. dakikada frikikten attığı golle Benfica deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Başkan Fikret Orman "Frikik olunca gol atacağımız içime doğdu. Golü attık ve çok mutlu olduk" dedi.

Fikret Orman'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Frikik olunca gol atacağımız içime doğdu. Golü attık ve çok mutlu olduk. Beşiktaş çok kuvvetli bir takım. Maçları oynadıktan sonra bu takımın üzerine koyacağına eminim"