Fikret Orman: Gençlerbirliği maçında 'Beşiktaş hırsı' yoktu, çok sinirlendim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçtaki oyununu, "Beşiktaş’ın bir oyun tarzı, hırsı vardır, onu her dakka yaşarız, onu göremedik. Onun için çok sinirlendim" sözleriyle yorumladı.

Ligin 7. haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşması sonrasında Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın basına yansıyan kavgasıyla ilgili de açıklama yapan Orman, "Üzgün olduklarını söylediler ama cezalarını çekecekler" dedi.

beIN SPORTS'a konuşan Beşiktaş Başkanı, şunları kaydetti:

"Üzüldüm tabii, çok üzüldüm. Beşiktaş futbol takımının kazanma arzusundan çok rahatsız oldum. İkinci yarının başında kırmızı kart olması takımı biraz etkiledi ama Gençlerbirliği karşısında kötüydük. Rakip de dar alanda oynadı, birbirine yapışıklardı.

Beşiktaş’ın bir oyun tarzı, hırsı vardır, onu her dakka yaşarız, onu göremedik. Onun için çok sinirlendim. Takım halinde kötüydük, bireyselliğe dönmemek lazım. Herkes kötüydü bence. Sol, sağ, orta, ön, arka... Toparlarız..."

"Olayın abartılmasından rahatsız oldum"

"İnşallah Gençlerbirliği’nde taraftarlarımızı üzdüğümüz kadar Monaco’da mutlu etmeyi düşünüyoruz.

Kavga, aile içerisinde olur. Yöneticiler de kavga ediyor. Bunlar ailenin içerisinde olan şeyler. Adrenalinin yüksek olduğu anlarda böyle şeyler olur. Çok abartılmasına kızdım. Uçak tekmeler, bir şeyler... Mevzunun dışarı çıkması bir de... Abartılmasından rahatsız oldum.

İki oyuncuyla da konuştum. Üzüldüklerini söylediler ama cezalarını çekecekler."