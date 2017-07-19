Fikret Orman: Galatasaray ve Fenerbahçe bizi örnek alacak

Yeni sezon hazırlıkları ve kulübün dünyaya tanıtımı için Çin'e giden Beşiktaş, dün itibarıyla Uzak Doğu ülkesine vardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, burada basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Çin projesi ile 5 sene içerisinde 100 milyon taraftar kazanacağını savunan Orman, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kendilerini bu projede örnek alacağı görüşünde bulundu.

UEFA'nın Lyon maçı ile ilgili kararına itirazlarının reddedilmesini de yorumlayan Beşiktaş'ın 1 numarası, kararı "saçma sapan" sözleriyle yorumladı ve temyiz için CAS'a gideceklerini söyledi.

Fikret Orman, Çin'de şu açıklamaları yaptı:

"Büyük ihtimalle Beşiktaş Kulübü, Şangay’da ofis açacaktır. Orda Doğu’ya gideceğiz, Azerbaycan’a gideceğiz. İnşallah Beşiktaş’a önemli katkılar sağlayacağız"

"Uzak uçuşlar yapmaya alışmalıyız"

"Çin’e Avrupa devleri gidiyor. Kaldığım otelin yanında Arsenal kalıyor. Otelin önünde birçok Arsenal taraftarı olan Çinliler vardı. Beni karşılayanların arasında da Çinli aileler vardı. Bu sene yatırım senemiz. Buraya para harcamaya geliyoruz. Manchester United’ın burada çok fazla taraftarı var. Onlar buna 2000’de başlamışlar. Manchester City, 2004’te başlamış. Milan burada, Bayern Münih burada. Arsenal, Chelsea, hepsi eskiden beri buradalar. Dünya’nın büyük kulüpleri buradalar. Beşiktaş Kulübü’nün de artık uzak uçuşlar yapmaya ve maç yapmaya alışması lazım"

"Hayal' dediklerimiz gerçek oldu; bu da olacak"

"Çin kulüpleri ile ilişkilerimiz ilerleyecek. 2018 Türkiye-Çin senesi. İki devlet de buna önem veriyor. Bizlerin de projeleri var, Çin’de, Türkiye’de maç yapmak gibi. Erdal Torunoğulları bu planı yapacak. Geldiğimizde, ‘Stat yapacağız, büyüyeceğiz’ dedik. Bunlar hayal gibi geliyordu ama oldu. 5 sene içerisinde bu söylediğimiz işler de olacak. Taraftar sayımızı ve gelirimizi arttırmak istiyoruz"

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"Çinliler keşke Türkiye'den bir kulüp alsa"

"Beşiktaş’ın sahibi ben değilim, Beşiktaş’ın sahibi divan kurulu ve taraftarlarıdır. Bu yüzden Beşiktaş’ın Çinliler’e satılması konusu benim haddime değil ama keşke Çinliler, Türkiye’den bir kulüp alsalar. Bunu isterim. Süper Kupa’yı Samsun’da oynayacağız. Keşke Süper Kupa seneye Çin’de Şangay’da oynansa. El Clasico, Miami’de oynanacaksa, Süper Kupa neden oynanmasın? Beşiktaş’ın Çin atılımının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray da bunu yapacaktır. Bunları yapmamız gerekiyor. Global dünyada bunlar önemli projeler"

"UEFA'nın kararı saçma sapan"

"UEFA’da haksız bir kararla karşı karşıya kaldık. Kendileri de kabul ediyor bunu. Saçma sapan kararları var. Avrupa’daki Türk vatandaşlarının bilet almasını biz engelleyemeyiz, ev sahibi kulüp engellemeli. Büyük bir ihtimalle Avrupa’daki maçlara taraftar götürmeyeceğiz. Bunun kararını Yönetim Kurulu toplantısında vereceğiz. CAS’a UEFA’nın kararı hakkında da başvuracağız"

"Dedikodusu çıkar..."

"Robert Lewandoski ile fotoğraf çektirecektim ama ‘Bunun dedikodusu çok olur’ dedim ve vazgeçtim"

"Aboubakar önceliğimiz değil"

"Aboubakar defteri kapandı diyemem. Açık mı, çok da açık durmuyor. Yarın sabah da açılabilir. Kesin bir şey de yok. Şu an alternatiflerimizden bir tanesi. Daha önce tutma niyetindeydik ama şu an sıralamada olan bir oyuncu. Ancak Aboubakar, birinci tercihimiz değil. Transfer dönemi 8 Eylül’de bitiyor"

"Anadolu Efes bizi reddetti"

"Anadolu Efes ile birleşme fikrini her sene dile getiriyordum ama Anadolu Efes yönetimi bu fikrimizi kabul etmedi. Tüm branşlarda toplam 60 milyon liralık küçülmeye gideceğiz."