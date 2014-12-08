Fikret Orman: Galatasaray Başkanı sözünde durursa...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Duygun Yarsuvat 'Biz Beşiktaş'la her yerde oynarız' sözünün arkasında durursa, Galatasaray derbisini de Konya'da oynarız" dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor galibiyeti sonrası şunları söyledi:

"Anadolu'nun Beşiktaş'a hasret olduğunu ve takımlarını bağrına bastığını bir kez daha gördük. Hem ben hem yönetim kurulundaki değerli arkadaşları hem de futbolcular Konya'da bu taraftar önünde oynamaktan oldukça memnunlar.

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat 'Her yer Türkiye, biz Beşiktaş'la her yerde oynarız' sözünün arkasında durur ise biz yine Konya'da oynamaktan mutlu oluruz."