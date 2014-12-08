T24 LogoT24 Logo
Spor

Fikret Orman: Galatasaray Başkanı sözünde durursa...

Beşiktaş Başkanı: Biz yine Konya'da oynamaktan mutlu oluruz

08 Aralık 2014 16:15

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Duygun Yarsuvat 'Biz Beşiktaş'la her yerde oynarız' sözünün arkasında durursa, Galatasaray derbisini de Konya'da oynarız" dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor galibiyeti sonrası şunları söyledi:

"Anadolu'nun Beşiktaş'a hasret olduğunu ve takımlarını bağrına bastığını bir kez daha gördük. Hem ben hem yönetim kurulundaki değerli arkadaşları hem de futbolcular Konya'da bu taraftar önünde oynamaktan oldukça memnunlar.

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat 'Her yer Türkiye, biz Beşiktaş'la her yerde oynarız' sözünün arkasında durur ise biz yine Konya'da oynamaktan mutlu oluruz." 

ETİKETLER

fikret ormanbeşiktaşgalatasarayduygun yarsuvatkonyaderbi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24