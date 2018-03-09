Fikret Orman: Fenerbahçe artık bizim direkt rakibimiz değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Volvo ile yapılan sponsorluk anlaşması için düzenlediği basın toplantısında Quaresma'nın aldığı ceza ve Beşiktaş'ın gündemiyle igili konuştu.

Orman Quaresma'ya verilen cezada indirime gidilmemesi konusunda şunları söyledi:

"Bizim zaten hangi cezamız indirildi ki? Bize özel bir muamele var. Oyuncumuzun yaptığını doğru bulmuyorum. Bu ilk değil. Genel itibariyle rakibimizle oynadığımız maçlarda bazı oyuncularımız bunu yapıyor. Quaresma da tecrübeli bir oyuncu, böyle bir hata yapmamalıydı. Pepe de sakatlandı. Quaresma 5 maç ceza aldı. Beşiktaş'ın disiplin yönetmelikleri ne gerektirirse bunu yapacağız. Oyuncumuz bunlara sebep vermemeliydi. Bu olayın bizim tarafımızdan öz eleştiri kısmıdır."

"Beşiktaş ne zaman kollandı da şimdi kollanacak?"

Orman, sözlerine şöyle devam etti:

"Cezalar açıklanmadan kendi fikrimizi nazikçe söyledik. Taraftarımızı da Beşiktaş'ın haklarını korumuyosunuz algısı yaratıyor. Kibirli Beşiktaş algısı vardı. Şimdi konuşulmuyor. Sonrasında kollanan Beşiktaş demeye başlandı. Beşiktaş ne zaman kollandı da şimdi kollanacak? Düzgün kararlar bekliyorduk, olmadı. Konuştuğumuzda değişen bir şey olmuyor, biz de ceza alıyoruz."

"Geniş bir kadromuz var; Quaresma yoksa Lens var"

Quaresma'nın yokluğunda Lens'in oynayacağını dile getiren Orman, Lens'le de konuştuğunu ve uyum sürecini atlattığını söyledi.

"Beşiktaş'ın kadrosunu kurarken bu olasılıkları düşündük. Geniş bir kadromuz var. Lens, Quaresma'nın yerine oynadı. Kendisiyle ben görüştüm. Uyum sürecini geçti. Bunlara biz alışığız. Bundan 2 sene önce stadımız yokken de benzer tablolar vardı. Geçen sene de şampiyon olduk. Bu sene de şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çarşamba günü Bayern Münih maçı var. Orada şansız bir şekilde maça başlamıştık. Onların taraftarı da gelecek. Bizim taraftarlarımız Beşiktaş'ı temsil ettiğini unutmasın. Maç 11'e 11 oynandığında sonucun ne olacağını herkese göstereceğiz.Fenerbahçe artık bizim direkt rakibimiz değil. Çünkü maçımız yok. Bizim şu an rakibimiz Galatasaray ve Başakşehir. Fenerbahçe ile polemiğe girme niyetimiz de yok. Biz şampiyonluk yarışından kalan rakiplerimize odaklandık.