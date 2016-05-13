Fikret Orman, Falcao transferinin işaretini Instagram'dan verdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kişisel Instagram hesabından taraftarların paylaşmış olduğu Radamel Falcao fotoğrafını beğendi.

Şu ana kadar oynadığı 32 maçta 25 gol atarak Siyah-Beyazlılar'ın lider konumda bulunmasına büyük katkıda bulunan Alman yıldız Mario Gomez'in takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Siyah-Beyazlı yönetime "Lig bittikten sonra şartları konuşalım" mesajını veren Mario Gomez'in takımdan ayrılması durumunda ise Beşiktaş yönetiminin yeni forvet arayışlarında Falcao ismine odaklandığı öne sürüldü. Beşiktaşlı yöneticilerin, Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile temasa geçtikleri iddia ediliyordu. Fikret Orman'ın Instagram hesabından Falcao fotoğrafını beğenmesi taraftarı heyecanlandırdı.

Porto'da gösterdiği üstün performansla Atletico Madrid'e 40 milyon Euro bedelle transfer olan Falcao, Atletico Madrid ile 91 maçta 70 gol ve 9 asist yaparak büyük kulüplerin dikkatini çekti. Rusların satın aldığı Monaco, Falcao'yu Atletico'dan 43 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Ancak sakatlık yüzünden fazla şans bulamadı ve önce Manchester United'a sonra da Chelsea'ye kiralandı. Falcao sezonun bitmesiyle Monaco'ya geri dönecek.