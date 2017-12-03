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Spor

Fikret Orman, Dursun Özbek'e otobüse kadar eşlik etti

Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir süre sohbet etti

03 Aralık 2017 01:38

Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın Galatasaray\'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir süre sohbet etti.
Orman, Özbek\'e otobüse binene kadar eşlik ederken, Dursun Özbek\'in maçın ardından oldukça üzgün ve sinirli olduğu gözlendi. Özbek basın mensuplarına açıklama yapmaktan da kaçındı. Galatasaray Başkanı, daha sonra otobüse binerek Vodafone Park\'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fikret Orman ile Dursun Özbek\'ten detaylar
-Özbek\'in stattan ayrılışı 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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