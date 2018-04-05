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Spor

Fikret Orman: Demba Ba'yı önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta görmek isterim

Beşiktaş Başkanı, Vagner Love hakkında da önemli açıklamalarda bulundu

05 Nisan 2018 14:29

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlenen bir açılıştan sonra açıklamalarda bulundu. Orman, "Demba Ba'nın sözleşmesi bitiyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta görmek isterim" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Orman, Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe formasıyla ilk defa Beşiktaş karşısına çıkacak olan eski futbolcuları Demba Ba için, "Demba Ba'nın sözleşmesi bitiyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta görmek isterim" dedi. 

Başkan Orman ayrıca, Vagner Love'ın sakatlandığını ve Göztepe karşısında oynayamayacağını açıkladı.

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