Fikret Orman: Cüneyt Çakır'ı derbi maçlarında görmek istemiyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kadıköy'de 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hakem Cüneyt Çakır'ı eleştiren Başkan Orman, derbide Onursal Başkan Süleyman Seba'ya küfür edilmesine de tepki gösterdi.

Radikal'de yer alan habere göre, basın toplantısına Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır 'ın vermiş olduğu kararlarla ilgili görüntülü analizlerle başlayanFikret Orman , "Cüneyt Çakır gibi bir hakemin böyle bir maçı Avrupa'da yönettiği zaman Çakır'a bir daha maç verilir miydi merak ediyorum. Zaten rakip takımın hocası Pereira da maç sonunda kırmızı kartla ilgili olarak 'ilk maçta da bize hakem hataları yapıldı' diyerek hakem hatasını kabul etti. Beşiktaş , Cüneyt Çakır'ın bu hatalarıyla ilk defa mı karşı karşıya kalıyor? Hayır. Beşiktaş ile Cüneyt Çakır 11 defa derbiye çıkmış. 7 tanesinde Beşiktaş mağlup olmuş. 3 beraberlik almış. Cüneyt Çakır, maçta adil bir yönetim ortaya koymadı. Durumu idare etti. Maçın skorunu hakeme bağlama niyetimiz yok. Mesele Beşiktaş'ın karşı karşıya kaldığı haksız durumdur. Artık tahammül kalmadı. Beşiktaş Fenerbahçe ile ilk kez maç yapmıyor. Skoru hakeme bağlamaya niyetimiz yok. Mesele Beşiktaş'ın uğradığı haksızlık. Beşiktaş'ın düştüğü haksız duruma tahammül etme sınırımız kalmamıştır. Cüneyt Çakır'dan başka hakem mi yok?" ifadelerini kullandı.

"Derbiye Süleyman Seba tişörtüyle çıkacaktık"

Siyah-beyazlı kulübün 1 numarası, "Fenerbahçe'nin yüzde 97'si Süleyman Seba'yı çok severler. Lokomotiv Moskova maçında küfür edildi. Tepki konmasını bekledik. Derbiye 'Süleyman Seba' tişörtüyle çıkacaktık ancak Süleyman Abi'nin böyle bir şey alet olmasını istemedik. Süleyman Seba'ya hafta sonu galiz küfürler edilmiştir. Çok üzücü. Bunlar çok ayıp şeyler. Küfür olayı bizim maçta da devam etti. Spor adamlarının bu tarz olayların önüne geçmesi gerek. Fenerbahçe camiasından tek bağlantımız bunların arkasına durmamasıydı. Ancak yaptıkları açıklama maç skoruyla ilgiliydi. Kendinizle ilgili olunca kendi taraftarınıza bağırıyorsunuz başka bir başkana yapılınca da aynı tepkiyi vereceksiniz. Bir Fenerbahçe başkanına, kim olursa olsun, küfür edilmesini biz kınıyoruz. Kadıköy'de bize küfür edilmedi. Diğer başkanlar kendine edilen küfürleri kendinde aramalıdır" dedi.

"Hakemin değiştirilmesi gerekiyor"

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Konyaspor maçına Konya nüfuslu bir hakemin atanması hakkında ise Beşiktaş Başkanı, "Konyaspor-Beşiktaş maçına bu hakemin atanması şaibe oluşturur. Hakemin Konyaspor maçından önce değiştirilmesini istiyoruz. Biz de hakem odası basacak kapasitedeyiz. Ama şimdi ikaz ediyoruz. Hakem odası basmalarını rapora yazamıyorlar. Bu şartlar oluşacak ve biz dur demeyeceğiz. Artık demeyeceğiz. Atamalar nasıl yapılıyor bilgimiz yok. Ortada bir durum var. Konyalı hakem maça veriliyor. Bu hakemi değiştirmeleri lazım" şeklinde konuştu.

Cüneyt Çakır'ı derbi maçlarında görmek istemiyoruz

Cüneyt Çakır'a tepkisini sürdüren siyah-beyazlı kulübün 1 numarası, "Medipol Başakşehir maçında biri gelip seni tehdit ediyor, hakaret ediyor. Gözlemci yazıyor ama sen raporuna yazamıyorsun. Bu cesareti gösterememiş hakemi derbiye veriyorsunuz. Bu maç bize şunu göstermiştir. Stat çok önemli bir şey, stat rakibi baskı altına alan bir şey. Biz bir daha derbi maçlarımızda Cüneyt Çakır'ı görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaybedilen bir şey yok"

Fikret Orman, "Önümüzde 12 karşılaşma var. Beşiktaş şampiyonluğa odaklanmış bir durumda devam etmektedir. Kaybedilen bir şey yok. Biz adil yönetimlerle maçların oynanması gerektiğini söylemekteyiz. Bizim yöntemlerimiz var. Hakem odası basmıyoruz ama en çok zararı biz görüyoruz. Ben bu güne kadar başkanım, bir defa ceza almadım. Ahmet Nur Çebi bir gün ceza almadı. Konu Beşiktaş olduğu zaman, bizim için gerisi teferruattır" dedi.