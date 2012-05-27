Fikret Orman: Çok sempatik olmayan işler yapacağız

Beşiktaş Başkanı, problemleri çözmek için mali disipline uymak zorunda olduklarını söyledi, “Çok sempatik olmayan şeyler yapacağız. Sporcuların, ’Beşiktaşlıyım’ diye alacağını bıraktığı yok. Herkes de haciz kamyonuyla gelmeye imtina etmiyor. Ödeyemeyeceğimiz şeyi borçlanmayacağız” dedi. Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü’nün toplam borcu açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün birleştirilmiş borcunun 482 milyon 295 bin 629 lira olduğunu bildirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Olağan Divan Kurulu toplantısında gündemdeki konularla ilgili birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Ceylan InterContinental Otel’de düzenlenen toplantıda üyelere seslenen Orman, mali alanda toparlanmak zorunda olduklarına dikkat çekerek, “Çok sempatik olmayan şeyler yapacağız” diye konuştu.

Divan Kurulu’nun önüne kulüp başkanı sıfatıyla gelmekten onur ve gurur duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Orman mali sıkıntı içinde olduklarını belirterek, “Bu dertlerin altından hep birlikte kalkacağız. Yapılacak çok iş var. Beşiktaş’ın mali sıkıntı ile birlikte çok fazla bürokratik davaları bulunuyor” dedi.

Kulübün devam eden 130 davasının bulunduğunu vurgulayan Başkan Orman, “17’siyle anlaştık ve bitirdik. Sene sonuna kadar davaları bir elin parmakları seviyesine indirmek istiyoruz. Alman işadamının söylediği gibi ’Parayı kaybederim ama itibarımı asla.’ Bizim de esas amacımız bu. Kulüpte mali disipline ihtiyacımız var. Çok sempatik olmayan şeyler yapacağız. Mecburuz. Amatör şubeler de dahil olmak üzere sporcularla yapılan sözleşmelerin sonucunda, kimsenin ’Beşiktaşlıyım’ diye alacağını bıraktığı yok. Herkes de haciz kamyonuyla beraber gelmeye imtina etmiyor. Biz de ödeyemeyeceğimiz şeyi borçlanmayacağız” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman’ın açıklamalarından diğer satırbaşları şöyle:

- Stat işi iyi gidiyor. Sayın Başbakanımız çok büyük destek veriyor. Beşiktaş camiası olarak teşekkür ediyorum, bizzat takip de ediyor. Süre, gün vermek istemiyorum. Müsaade edin süreci açıklamayalım. Stat konusunu fazla gündeme getirmeyelim.

- Avrupa yakasına altyapı için Ümraniye’deki gibi bir tesis yapacağız. İmza aşamasındayız. Bitince yerini açıklayacağım. Avrupa yakasında 55-60 dönüm üzerine yapılacak. Kamp tesisleri olacak.

- Tüzüğü önemsiyoruz ama zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki mali genel kurulda bunu gündeme getiririz. Tüzüğe ihtiyacımız var. Beşiktaşlıların daha söz sahibi olduğu tüzük yapmayı istiyorum.

- Derdim ne kimseyi karalamak, ne kimsenin ayıplarını örtmektir. Saçlar kesilecek, ak mı kara mı, önümüze düşünce göreceğiz. Sizden ricam; birlik beraberlik hep konuşuluyor ama susmak açısından konuşuluyor. Susmayın, Beşiktaş’a yakışır bir şekilde konuşmamız lazım.

- Dedikodular Beşiktaş’a zarar veriyor. Duyuyorum, koca koca adamlar öyle dedikodular yapıyorlar ki senaryolarına gülmekten başka bir şey yapamıyorum. Şeffafım, netim, kapım açık, isteyen istediği şeyi bana sorabilir. Beşiktaş’ı şeffaf yöneteceğiz. Kimsenin yalan üzerine bizi karalamasına da müsaade etmeyeceğim. Naziğim ama uysal koyun değilim, herkes layık olduğu cevabı benden alır.

- Taraftar üzerinden popülerizm yapmam. İnsan sevdiği şeye zarar vermemeli. Beşiktaş’a zarar veren kim olursa olsun, babam bile olsa karşısında beni bulur.

- BJK TV açılmamış olsa bugün açmazdım. Ortada bir televizyon yok, Digitürk üzerinden yayın yapan bir kuruluş var. Bunu gerçek bir televizyon haline getirmek, reklam alan, yayın kalitesini yükselten bir televizyon yapmak istiyoruz.

- Mali durumu incelettiriyoruz. Merak etmeyin, içiniz rahat olsun. Hiçbir şeyi kapatma, örtme niyetim yok, yalnız kimseye de iftira atma niyetim yok. Beşiktaş’ın içinde bir milat olmasını istiyorum. Suç varsa ne gerekiyorsa yaparız.



Kulübün borcu: 482 milyon lira



Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü’nün toplam borcu açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün birleştirilmiş borcunun 482 milyon 295 bin 629 lira olduğunu bildirdi. Eski Başkan Yıldırım Demirören’e olan borcun toplam 104 milyon 386 bin 762 lira olduğu ifade edildi. Demirören’e, 100 milyon liralık 2 yıl içinde 5 eşit taksitte ödemeli senet verildiğini kaydeden Tuncel, senet başlangıç tarihinin 20 Ağustos 2012, son senedin tarihinin ise 20 Ağustos 2014 olduğunu ifade etti. Eski yöneticilerden Serdal Adalı’ya 9 milyon 828 bin, Doğan Küçükemre’ye de 3 milyon 283 bin lira borç bulunduğu kaydedildi.



‘Tayfur’da bir hafta geciktik’



Başkan Fikret Orman, Tayfur Havutçu ile yolların ayrılması konusunu da değerlendirdi. Havutçu’nun çok kıymetli bir insan olduğunu kaydeden Orman, “Carvalhal hocamız Boluspor maçından sonra bende ve kamuoyunda güvenini kaybetmişti. Tayfur ile 6 maç artı 1 sene anlaşma yaptık. Aslında ayrılık açıklamasını bir hafta önce yapacaktık. Olmadı ve bu yüzden kamuoyunda konuşulmasına neden oldu. Beşiktaş başkanı olarak Tayfur’a üzüntümü dile getirdim. Bundan sonraki görevinde başarı diliyorum. Beşiktaş’ta yaptığımız bir hafta gecikmedir. Saygısızlık veya şahsiyetiyle oynama değildir” dedi.

Fikret Orman, kulüp genel müdürü Gökhan Sarı’nın göreve getirilmesiyle ilgili eleştiriye ise “Kiminle çalışacağıma kendim karar veririm. Genel kurula liste sunmadım. Gökhan tecrübeli bir arkadaş ve ondan istifade ediyorum. Görevini layıkıyla yaptığı sürece beraber çalışmaya devam ederim” yanıtını verdi.