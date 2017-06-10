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Spor

Fikret Orman: Çin’e Beşiktaş gidecek Quaresma değil!

Başkan Orman, Quaresma'nın Çin'e transferi konusunda açıklama yaptı

10 Haziran 2017 23:51

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, memleketi Artvin’in Hopa ilçesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti, basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başkan Orman, Quaresma'nın Çin'e transferi konusunda bir soru yöneltilmesi üzerine, "Çin'e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil" dedi, kamp için gidileceğini söyledi.

Hopaspor’un eski Kulüp Başkanı Nedim Koyuncu’nun konuğu olarak Artvin’e gelen Fikret Orman, yağışlı havaya rağmen mezarlığa giderek yakınları için dua etti. Daha sonra da ilçe sahilindeki Bordo Mavi isimli kafede dinlenen Fikret Orman, basın mensuplarının Kayserispor’un futbolcusu Deniz Türüç’ün Beşiktaş’a ve Quaresma’nın Çin’e transferleriyle ilgili yönelttiği soruları yanıtladı.

Deniz Türüç transferiyle ilgili herhangi gelişme olmadığını kaydeden Fikret Orman, “Şimdilik böyle bir transfer yok. Ben bu konudaki haberleri de okumadım ve görmedim. Ama böyle bir transfer yok. Bu arada Çin’e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil. Biz kampa için Çin’e gideceğiz” dedi.

Transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarını ifade eden Başkan Orman, “Transfer çalışmalarına daha yeni başlayacağız. Daha bir şey yapmadık. Önümüzde ki haftadan itibaren uğraşmaya başlayacağız” dedi.

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