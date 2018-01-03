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Spor

Fikret Orman: Cenk Tosun'a gelen 35 milyon Euro'yu reddettik

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Cenk için Çin'den gelen 35 milyon Euro'yu reddettiklerini söyledi

03 Ocak 2018 15:32

Yeni transfer Domagoj Vida için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferi konusunda açıklamalar yaptı. Orman, törende şu sözlere yer verdi:

"Cenk'e gelen teklifleri basından okuyorum. Bunların hepsi gerçek dışıdır. Beşiktaş ciddi bir kulüptür, hep böyle hareket ettik. Cenk'e Çin'den 35 milyon Euro'luk teklif geldi. Ancak onun oynama isteğinden dolayı bunu gündeme bile getirmedik. Cenk'i Everton Kulübü istiyor. Görüşmeler devam ediyor, hayırlısı ile olur. Biz bu işi Cenk'i satacağız diye yapmıyoruz. Stratejimize göre hareket ediyoruz. Oyuncumuzun geleceği bizim için önemli. Ahmet Nur Çebi götürüyor."

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