Fikret Orman: Cenk Tosun bir yere gitmeyecek

Porto maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak üst tura çıkarak tarihi bir başarı elde eden Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, beIN Sports’un sorularını yanıtladı. Üst turda Real Madrid'in rakipleri olmasını istemediğini söyleyen Fikret Orman, Beşiktaş'ın Cenk Tosun, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'u satmayacaklarını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde artık kolay rakibin kalmadığını ifade eden Orman, "Real Madrid bize çıkmasın, şu anda gelmesin. Artık Şampiyonlar Ligi'nde 16 çok üst düzey takım olacak. İkinci torbadan takım alacağız ancak orada da çok üst düzey takımlar var. Bu şekilde oynadığımız sürece Beşiktaş her takımı zorlayacaktır, dünyada kiminle oynarsak oynayalım, Beşiktaş artık ciddiye alınacak bir takımdır" dedi.

Aboubakar hakkında da konuşan Orman, "Beşiktaş ailesi insana mutluluk verir, Aboubakar da burada mutluydu, Marcelo da burada mutluydu, Beck de aynı şekilde. Bu arkadaşlar bizi özlüyor, biz de bu arkadaşları özlüyoruz. Başakşehir'in de nezaketine teşekkür ediyorum, seviyeyi yukarıya çekiyorlar, onlardan rekabet etmekten dolayı mutluyum. Bir taraftan da seviyeyi, rekabeti aşağıya çekmeye çalışanlar var" ifadelerini kullandı.

‘’Beşiktaş’a Avrupa kupası getirmek istiyorum’’

Avrupa'da bir kupa hedeflediklerini ifade eden Orman, "Beşiktaş'ı dünya kulübü olarak görmek istiyorum dedim, ilk geldiğim zaman bunu söyledim. Dünyanın her yerinde taraftarı olan bir kulüp yaratmak istiyoruz ve şu anda da buraya doğru gidiyoruz, dün Azerbaycan'da bunun bir örneğini gördük. Malezya'da da var, Orta Doğu'da da benzer durumlar var. Dünyanın her yerinde Beşiktaş takip ediliyor. Gerekli olan destekleri de devletimiz açısından görmemiz lazım, biz ülkenin tanıtımını da yapıyoruz ayrıca. Hep söylüyorum, Avrupa'da bir kupa istiyorum, o kupayı müzemize koymamız gerekiyor" dedi.

‘’Cenk Tosun bir yere gitmeyecek’’

Cenk Tosun'un Ocakta ayrılıp ayrılmayacağı konusu hakkında da konuşan Orman, "Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldik ve artık ilk 8, ilk 4 şansımız var. Bunlar ihtimal dahilinde, final bile ihtimal dahilinde. Burada bizim takımın kadrosuyla çok fazla oynayarak bir şeyler yapmamız mümkün değil. Beşiktaş takımının oyuncularına teklif gelmesi, izlenmesi çok normal şeyler. Benim açımdan hoş bir şey, oyuncularım açısından da hoş bir şey. Demek ki iyi oyuncular aldık, gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

‘’Oğuzhan Beşiktaş’ın kaptanı’’

Oğuzhan'ın geleceği hakkında da konuşan Orman, "Oğuzhan bu takımın kaptanı, Oğuzhan hiçbir yere gitmez, bizim 10 numaramız. Bizim, Oğuzhan ile ilişkimiz çok üst seviyede. Bizim Oğuzhan'ın gideceğine yönelik bir rahatsızlığımız yok. Oğuzhan bir yere gitmeyecek, bizim gönül bağımız var. Biz kimi istiyorsak, onunla sıkıntı yaşamayız. Bizden bir oyuncu gidiyorsa, biz istemediğimiz için gidiyordur" dedi.

‘’İmkansız bir dönemde başkan oldum’’

Beşiktaş'ta göreve başladıkları dönemde imkansızlıklar ile uğraştıklarını vurgulayan Orman, "Bu sezon şampiyonluğu da çok istiyoruz, üç sene üst üste bizim için de bir onur. Zaman insanı yoruyor, geçen günkü Divan'da da söyledim. Mali açıdan zor bir dönemde değil imkansız bir dönemde Beşiktaş'a başkan oldum. Mali açıdan bir yanı diğer açılardan da erozyona uğrayan bir Beşiktaş vardı, medyada kendisine yer bulmayan bir Beşiktaş vardı. Ben o dönemde arkadaşlarımla beraber bu yükün altına girdim." ifadelerini kullandı.

Vida transferi

Ocak ayında Vida'nın transferi hakkında da konuşan Orman, "Devre arasında transfer zor gözüküyor, zaten fazla oyuncumuz var. Atınç ve Gökhan Töre geri dönecek. Defans hattına yapacağımız takviyeyi de düşünürsek her mevkide alternatiflerimiz var. Hangi mevkiye transfer yapmalıyız? Her mevkide çok iyi alternatiflerimiz var, mevkiler doldu. Vida'nın kontrat detaylarına girmek istemem. Vida, Beşiktaş için tercih edilecek bir kulüp değildir, hedef olacak bir kulüptür. Premier Lig ya da La Liga'da bir kulüp Vida için adı geçiyor ama Beşiktaş da en az o kadar takım, imkanları geniş. Porto hocası da doğru söylüyor, onlardan da bütçe olarak daha büyük bir kulübüz" şeklinde konuştu.

‘’Yurt dışından pilot takım alacağız’’

Defansa da transfer yapacağımızı düşünecek olursak her mevkide 2-3 adamımız olacak. Nereye adam alacağız? Gençlerbirliği maçında çok kötüydük ve isteksizdik. Şubat'a kadar Avrupa yok, artık lige döneceğiz.

Büyük ihtimalle yurt dışından bir kulüp satın alacağız. Avrupa merkezli bir kulüp olabilir. Oynamayan oyuncularımızı orada oynatıp, geliştirmek istiyoruz.

‘’Allah diğer kulüplerin yardımcısı olsun’’

Beşiktaş taraftarı, harcadığı paranın iyi harcandığını ve namuslu ellere teslim edildiğini bildiği için esirgemiyor. Herkes şunu bilsin, Beşiktaş benim değil. Ben de tribünden geldim. Başkanlığım bitince yine tribüne döneceğim. Bu kulübün sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Kur arttı. Bütün kontratlar Euro bazından. Hamdolsun biz bu kadar gelir elde etmemize rağmen sıkıntı yaşıyorsak, diğer kulüplerin Allah yardımcısı olsun.