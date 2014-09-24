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Spor

Beşiktaş'ın 'erkek' başkanı, BJK taraftarına seslendi: Kız gibiler, karşımıza çıkamazlar!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursa deplasmanı dönüşünde siyah-beyazlı takıma yapılan saldırı sonrasında açıklama yaptı

24 Eylül 2014 18:20

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursaspor'u 1-0 mağlup ettikleri deplasman maçı dönüşünde siyah-beyazlı takıma yapılan saldırılara ilişkin olarak "cinsiyetçi" bir ifade kullandı. Orman, "Bunlar kız gibiler, bireysel olarak karşımıza çıkamazlar" dedi. Orman, olaylarda "polisin de olayda büyük ihmali olduğunu" savundu.

 

"Böyle taraftarlık olmaz"

 

BJK TV'ye konuşan Orman, "Bursa dönüşü takımı protesto ettiler, adam gibi oynayın dediler. Bunlar kız gibiler, bireysel olarak karşımıza çıkamazlar" diye konuştu. "Takımın mağlubiyetiyle mutlu olanlar var, böyle taraftarlık olmaz" sözleri ile taraftarları eleştiren Orman, "Bekliyorum ki yeke yek gelsinler ama gelemezler, biliyorum. Bursa'da feribot önündeki saldırıların kayıtlarını çıkartırıyorum, BJK TV'de yayınlayacağız" dedi. Orman ayrıca "Bu kitleyle muhatap olmak zorunda kalmaktan ve emniyetin de bu durumla ilgilenmemesinden dolayı sitem ediyorum" ifadelerini kullandı.

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