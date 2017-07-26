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Spor

Fikret Orman: Boğazda balık yemeye gelecek futbolcu istemiyorum

"Forvet transferinde hata yapmak istemiyorum"

26 Temmuz 2017 14:18

Golcü transferi için İspanyol forvet Alvaro Negredo’da sona yaklaşan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman, oyuncunun menajerleriyle görüşme gerçekleştirdi. Negredo’nun kulüpten isteklerini dinleyen Orman, kendi beklentilerini de “Boğazda balık yemeye gelecek oyuncu değil; taraftarın coşkusunu yaşayacak oyuncu istiyorum” sözleriyle ifade etti.

Las Provincias gazetesinde yer alan habere göre; İspanyol golcünün menajerleriyle görüşme gerçekleştiren Fikret Orman da taleplerini açıkladı. Yakın çevresine sık sık “Forvet transferinde hata yapmak istemiyorum” diyen Orman, Negredo’nun menajerlerine de isteklerini şöyle açıkladı:

“Boğazda balık yemeye gelecek oyuncu değil, stadımızda çimleri yolacak, futbol açlığını ortaya koyacak, Beşiktaş taraftarının coşkusunu yaşayacak oyuncu istiyorum. Negredo bu forma için elinden geleni yapmalı. Bunun sözünü vermeli. O zaman şartlarını karşılarız.”

 

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