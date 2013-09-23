Fikret Orman: Bizim olduğumuz yerde değil 5 bin, 1 tane bile bedava bilet verilmemiştir

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki olaylı derbinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzenlediği basın toplantısında "Dünkü olaylarda biz mağdur olan tarafız" dedi.

Basın toplantısına başlarken soru almayacağını belirten Beşiktaş Başkanı Orman, Beşiktaş Kulübü'nün savcılık ya da güvenlik kurumu olmadığını spor kulübü olduğunu hatırlattı. Orman ayrıca, "Bazı söylentiler var. '5 bin bilet verilmiş' gibi; bizim olduğumuz yerde böyle bir zihniyetin olamayacağını bilirler. Bizim olduğumuz yerde değil 5 bin, 1 tane bile bedava bilet verilmemiştir" dedi.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

'Beşiktaş ne polis ne savcılık makamıdır'

Dün akşam ortaya çıkan olaylarda kurumsal görüşümüzü açıklayacağım.

Beşiktaş öncelikle bir spor kulübüdür. Bizim konularla ilgimiz ve yapacağımız açıklamalar sporla alakalıdır.

Beşiktaş Kulübü ne polis ne savcılık makamıdır. Dün akşam yaşananlarda bir organizasyon varsa bunları yetkili kurulların ortaya çıkaracağına şüphemiz yoktur.

90+2. dakikaya gelene kadar hiç bir taşkınlığın yaşanmadığı gayet güzel bir ortamda oynanmıştır maç.

'Dünkü olaylarda biz mağdur olan tarafız'

Biz hiç bir gruba tavizkar olmayan, herkese eşit mesafede duran, taraftarla bilet ilişkisine girmeyen bir yönetim anlayışımız vardır. Gene stadyumumuzun yıkılmadan önce, kapalı tribün boş kalmış olsa da bu duruşumuzdan

taviz vermedik.

Dünkü olaylarda biz mağdur olan tarafız.

Gençlerbirliği maçında sanırım taraftarlarımız alışmış saha içinde fotoğraf çektirmeye.

Beşiktaş Kulübü bugün sabah itibarıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıyeten kulübümüz bu kişiler hakkında tazminat davası açacaktır.

Hakem Aydınus'a tepki

Bu hakemin nasıl derbiye atandığını anlamasam da, taraftarımızı galeyane getirecek kararlar vermiş olsa da; rakip takım oyuncuları da taraftarımızı galeyana getirecek hareketler yapmış olsa da bu kimsenin sahaya girmesine gerekçe değildir.

Dün görülmüştür ki Olimpiyat Stadı bu tip büyük organizasyonlar için yeterli değildir. Bu dün görülmüştür. Bazı söylentiler var. "5 bin bilet verilmiş" gibi; bizim olduğumuz yerde böyle bir zihniyetin olamayacağını bilirler. Bizim olduğumuz yerde değil 5 bin, 1 tane bile bedava bilet verilmemiştir.

Ancak gişelerdeki güvenlik de bizim işimiz değil. Ben ve arkadaşlarım gişelere gidip kontrol edecek değiliz.

Beşiktaş dün akşamki hakem hakkında alınacak kararın da takipçici olacak.

'Beşiktaş şampiyon olacak'

Bundan sonra görev savcılarındır. Bütün Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Ben ve arkadaşlarım Beşiktaş'ın menfaatleri için varız. Kimse de bizi yolumuzdan döndüremez. Biz ligin 5. haftasında da lider olrak yürüyüşümüze devam edeceğiz.

Beşiktaş göreceksiniz sezon sonunda şampiyon olcak. Herkes görecek ki yeni stadını bitirecek. Herkes görecek ki yeni sponsorluk anlaşmaları yapacağız. Dün gördük değil 80 bin 280 bin kişi bile olurduk. Beşiktaş'ı yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Bunlar Beşiktaş için kayadan bir toz almadan başka bir şey değildir.