Fikret Orman: Biz de Vardar Ovası mı çalalım?

Beşiktaş Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada ''UEFA, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çok özlediği için mi çağırdı'' diyen Fikret Orman, yarınki derbi öncesi Fenerbahçe'den gelen açıklama ve videoya sert tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü'nün net borcunun 1 milyar 710 milyon TL olduğunu açıklayan ama mali yönetimde başarılı olduklarını savunan Orman, ''Mart ayında Galatasaray ve Fenerbahçe'yi UEFA çağırdı. UEFA, onları çok mu özledi? Neden çağırıyorlar? Beşiktaş'ı neden çağırmıyorlar? Beşiktaş'ın UEFA ile ilgili bir sorunu olduğunu hiç duydunuz mu'' dedi.

"Daralma olacaksa herkes daralacak"

Galatasaray'a ''Rakipler gidip 30-40 milyon maliyetli futbolculara alırken, FFP'ye hiç bakmazken biz gidip 20-25 milyon euroya oyuncu satıyoruz'' eleştirisi getiren Orman ''Daralma yaşanacaksa tüm kulüpler daralacak'' vurgusu yaptı.

Videodaki müziğe tepki

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı da olan Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe'nin yayınladığı derbi videosunda çalan müzikle ilgili şunları söyledi:

'Biz de Vardar Ovası mı çalalım?'

"Hafta sonu bir maç yapacağız, Bayern Münih gol attığında çalınan şarkıyı rakibimiz kullanıyor. Bunlar Türk futboluna yakışmıyor. Bana da 'biz de Vardar Ovası' şarkısını çalalım' diyorlar. Biz, Türk takımının Avrupa'da yenilgisinden medet umacak bir kulüp müyüz? Beşiktaş böyle acizlik yapar mı? Kulüpler Birliği Başkanı olduğum için laf etmiyorum diye bir durum yok. Bu yönde eleştiriler var. Taraftarlar diyor, 'Hakkımızı koru başkan', yolda görüp bana bunları söylüyorlar."

Kocaman'a yanıt

Orman, derbi öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamaya da yanıt verdi:

"Kocaman'a ceza vermek için Güneş'i kullanmayın"

"Rakip takımın hocası, oyuncusu, 'Beşiktaş'ın ölüm kalım maçı' diyor. Sana mı kaldı bunu söylemek? 115 senedir Fenerbahçe ile maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçı? Bu futbol ya, yönetim zihniyetiyle açıklama yapmalarını kınıyorum. Ayıp ya. Federasyona da söylüyorum. Ona ceza vermek için benim hocamı da oraya sevk etmeyin. Benim hocamın hakemle ilgili açıklaması yok. Benim hocama 6 ay önce 'Milli Takım'ı yönetsin' deniliyordu Şimdi başka hocaya ceza vermek için kullanılmaz. Ne hocamız ne de kulübümüz kullanılabilir.

Güneş'e alkış

Başkan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için Divan Kurulu üyelerinden uzun bir alkış da aldı.

(Sputnik)