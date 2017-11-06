Fikret Orman Beşiktaşlı işadamlarıyla buluştu

İZMİR, (DHA)- BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Göztepe maçı için geldiği İzmir\'de Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği\'ni ziyaret etti.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'la derneğe gelen Orman\'a sürpriz doğum günü partisi hazırlandı. Dernek Başkanı Mahir Kaplan, Kurucu Başkan Kadir Alkışel ve dernek yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette pastasını kesen Fikret Orman\'a dernek üyesi ressam-yazar Fatma Elvin Öztürk\'ün özel olarak hazırladığı Beşiktaş armalı resmi hediye edildi.

Sporun turizme büyük katkısı olduğunu belirten Orman, \"Barcelona\'nın tarihi 100 yıldır, gezilecek yeri de pek yoktur. Ancak buraya 28 milyon turist geliyor. Barcelona\'yı Barcelona yapan futbol kulübüdür. Pepe, Türkiye\'de oynuyor. Turistler, \'Pepe gibi bir dünya starı kendini güvende hissederek Türkiye\'de oynuyor. Ben de bu ülkeye gideyim\' şeklinde düşünüyor\" dedi. Orman, İzmir\'in Süper Lig\'deki tek temsilcisi Göztepe\'nin de başarılı olmasını çok istediğini de sözlerine ekledi.

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