Fikret Orman: Beşiktaş'ı yönetenlerin gizli bir ajandası yoktur

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Beşiktaş’ı yöneten yönetim kurulunun gizli bir ajandası, sakladığı bir şey yoktur. Zaten herkes tarafından denetlenen bir kurumdur” dedi.

Beşiktaş’ın 2017 yılı olağan idari ve mali genel Kurul’u devam ederken, Başkan Fikret Orman, genel kurulda açıklamalarda bulundu. Orman, genel kurul öncesi verilen önergelerle ilgili konuşarak, “Biz Beşiktaş yönetim kurulu olarak buraya çıkan kimseyi aramadım. Kimseye önerge için bir şey söylemedim. Herkesin genel kurulda konuşması lazım. Ben buraya verilen önergeler ihraçlar veya diğer şeyler hepsi yönetimin hazırladığı bir önerge değil. Genel kurulun hazırladığı genelgedir. Hiç kimseye burada şu önergeyi verin ne ihracı durdurun gibi bir şeyimiz olmamıştır. Şu anda çok saygın bir divan başkanımız var. Daha evvel de yönetti bana da sordular. Bu illa böyle olsun değil bu genel kurul idaresidir. Önerge verseydiniz alternatif ortaya koysaydınız. Burada kitleyi yönlendirme yoktur. Her seferinde söyledim divan, Beşiktaş açısından hesap sorulan yer değildir. Hesap genel kuruldur” şeklinde konuştu.

"Beşiktaş’ı yönetenlerin gizli ajandası yoktur"

Başkan Orman, genel kurulun bugün düzenlenmesiyle alakalı gelen önergeye ise şu şekilde cevap verdi:

"Bugün Anneler Günü. Ne için bugüne koyduk diye soru soranlar olur. Haftaya Ramazan başlıyor, herkes oruç tutuyor. Normal zamanda yapmamızın daha uygun olduğunu söyledim. Ben kimsenin sorusuna cevap vermemekle gibi bir nezaketsizlik içerisine asla girmem. Kapalı kapılar arkasında konuşulacak şeyleri burada konuşun. Net burada ifade edin biz de cevap verelim. Beşiktaş’ı yöneten yönetim kurulunun gizli bir ajandası, sakladığı bir şey yoktur. Zaten herkes tarafından denetlenen bir kurumdur. Herkes istediği şeyi sorabilir."